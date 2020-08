Apelul lansat de seful Unitatii de Primiri Urgente Buzau dupa ce a fost confirmat cu COVID-19

In postarea de pe Facebook, dr. Adrian Zoican a anuntat, luni noapte, ca s-a testat dupa ce s-a simtit rau, iar testul a iesit pozitiv."Dragi prieteni, va aduc la cunostinta ca in cursul zilei de astazi mi-amrecoltat un virocult SARS-COV2 deoarece in seara zilei precedente am prezentat dureri musculare si usoara rinita, simptomatologie care nu s-a repetat si astazi. Cu toate acestea, testul s-a dovedit a fi pozitiv. De aceea, ii rog pe toti cei care au intrat in contact cu mine in ultimele zile, in cazul in care devin simptomatici, sa se adreseze la UPU- SMURD pentru a cere ajutor medical. Desi am respectat masurile de distantare, regulile de igiena si de protectie, exista totusi un risc minim de contaminare", a transmis seful UPU din Spitalul Judetean Buzau.In acest moment, in SJU Buzau este un focar de coronavirus in sectia de Terapie Intensiva, unde 10 cadre medicale sunt infectate.