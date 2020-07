Audit intern independent la Facebook: S-au luat decizii "bulversante" in materie de drepturi civice, in special in privinta unor mesaje ale presedintelui Trump

Cand liderul de la Casa Alba a postat mai multe comentarii care puteau descuraja votul sau care incitau la violenta impotriva cetatenilor ce manifestau impotriva rasismului, reteaua de socializare le-a lasat ca atare, dand asigurari ca ele nu incalca regulile sale.Insa ele "incalca clar" conditiile de utilizare a Facebook, sustin autorii raportului, care mai afirma ca au transmis "cu tarie" retelei obiectiile lor. Adoptate la cel mai inalt nivel, aceste decizii "au relevat o deficienta majora in intelegerea si aplicarea de drepturi civice de catre Facebook".Grupul "nu a incercat sa primeasca expertiza unor specialisti de drepturi civice si sa o aplice asa cum ar fi trebuit sa o faca", isi exprima regretul autorii auditului. In schimb, Twitter a ales sa semnaleze aceste postari ale presedintelui si sa isi atentioneze abonatii ca ele incalca regulile sale.Facebook a adoptat totusi "masuri pozitive si importante" impotriva intolerantei sau falsificarii de rezultate la alegeri, recunoaste documentul, care a fost comandat de retea in urma cu doi ani.Insa eforturile sunt considerate insuficiente. "In acest stadiu al istoriei, autorii auditului se tem ca aceste castiguri sa nu fie mascate de decizii problematice si bulversante pe care Facebook le-a luat, ceea ce reprezinta regrese mari pentru drepturile civice", noteaza raportul.Facebook gestioneaza chestiunile legate de drepturile civice inca prea des "ca reactie" la un eveniment si "in functie de circumstante". "Numerosi membri ai comunitatii drepturilor civice sunt descurajati, frustrati sau furiosi dupa ani de implorare a companiei sa faca mai mult pentru progresul egalitatii si pentru a lupta impotriva discriminarii, pastrand in acelasi timp libertatea de expresie", adauga raportul.Mai multe organizatii de aparare a drepturilor civice, pe fondul manifestatiilor impotriva rasismului si violentelor politiei in tara, fac in prezent presiune pentru ca Facebook sa lupte mai activ impotriva postarilor problematice si dezinformarii.Marti, asociatii aflate la originea unui boicot publicitar impotriva retelei de socializare Facebook s-au declarat "dezamagite" dupa o intrevedere cu Mark Zuckerberg , fondator si presedinte director general al grupului, si adjuncta acestuia, Sheryl Sandberg