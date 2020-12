Baiat de 13 ani preluat de Protectia Copilului dupa ce o persoana a scris pe Facebook ca el vinde usturoi pe strada pentru a-si cumpara mancare

Cazul copilului de clasa a sasea care vinde usturoi pe strada, in municipiul Pitesti, stand in frig, a ajuns la cunostinta autoritatilor dupa ce o persoana l-a fotografiat pe copil si a scris despre el pe un grup public de Facebook."El este Ionut, este pe clasa a 6-a si face ore online, dupa ce termina orele vinde usturoi ca sa isi ia ceva de mancare. Cand l-am vazut stand in frig mi s-a rupt sufletul... si i-am oferit o mana de ajutor, pentru ca orice lucru mic valoreaza mult atunci cand nu ai nimic. Daca vreti sa-l ajutati si voi, cu orice, il gasiti in fata la Rodali (Zona la bere). Multumesc frumos", este postarea facuta de un internaut, alaturi de o fotografie a copilului.Dupa ce au citit postarea, cei de la echipa mobila din cadrul Serviciului de interventie in situatii de Abuz, Neglijare, Trafic, Migratie, Repatrieri si Telefonul Copilului s-au deplasat la locul indicat si l-au gasit pe baiat."Urmare a prezentarii acestei situatii, D.G.A.S.P.C. Arges s-a autosesizat si a fost demarata procedura de evaluare initiala, in conformitate cu prevederile Legii 272/2004, cu modificarile si completarile ulterioare privind protectia si promovarea drepturilor copilului. Minorul a fost identificat, preluat si este in siguranta in cadrul unui centru din cadrul DGASPC Arges. Urmeaza a fi evaluata situatia minorului si vor fi indentificate cele mai bune solutii in vederea respectarii interesului superior al copilului", informeaza DASPC Arges, intr-un comunicat dat publicitatii miercuri.CITESTE SI: