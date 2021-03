Barak Obama a anuntat decesul bunicii sale. "Ne va fi un dor enorm de ea, dar sarbatorim cu recunostinta viata ei lunga si remarcabila"

"Eu si familia mea suntem indoliati pentru pierderea iubitei noastre bunicii, Sarah Ogwel Onyango Obama, cunoscuta cu drag de multi sub numele de "Mama Sarah", dar cunoscuta de noi drept "Dani" sau Bunica. Nascuta in primul sfert al secolului trecut, in provincia Nyanza, pe malul lacului Victoria, nu a avut nici o scoala formala, iar in felul tribului ei, a fost casatorita cu un barbat mult mai in varsta in timp ce era doar adolescent.Ea isi va petrece restul vietii in micul sat Alego, intr-o mica casa construita din caramida din noroi si stuf si fara electricitate sau instalatii sanitare interioare. Acolo a crescut opt copii, a avut grija de caprele si gainile ei, a cultivat un sortiment de culturi si a luat ceea ce familia nu obisnuia sa vanda pe piata locala in aer liber.Desi nu era mama sa de nastere, Bunicuta avea sa-l creasca pe tatal meu ca pe unul din fii ei si, in parte datorita dragostei si incurajarilor sale, acesta a reusit sa sfideze sansele si sa se descurce suficient de bine in scoala pentru a obtine o bursa pentru a urma o universitate americana. Cand familia noastra a avut dificultati, gospodaria ei a fost un refugiu pentru copii si nepoti, iar prezenta ei a fost o forta constanta, stabilizatoare.Cand am calatorit prima data in Kenya pentru a afla mai multe despre familia tatalui meu, care murise anterior, bunica a fost cea care a servit drept o legatura vie catre trecut si povestile ei au ajutat sa umple un gol in inima mea.Pe parcursul vietii sale, Bunica avea sa asiste la schimbari epocale care au avut loc in intreaga lume: razboi mondial, miscari de eliberare, aterizari lunare si aparitia erei computerului. Si totusi spiritul ei - puternic, mandru, harnic, neimpresionat cu semne conventionale de statut si plin de bun simt si buna dispozitie - nu s-a schimbat niciodata chiar daca a trait sa vada cum unul din nepotii ei a ajuns presedintele Statelor Unite.Ne va fi un dor enorm de ea, dar sarbatorim cu recunostinta viata ei lunga si remarcabila", a scris pe Facebook fostul presedinte.