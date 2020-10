Barbat de 51 de ani, arestat preventiv pentru pornografie infantila. Folosea un cont fals de Facebook pentru a aborda fetite

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Politistii si procurorii DIICOT au gasit, in urma unor perchezitii , materiale foto-video cu minori, cu caracter pornografic sau in ipostaze indecente, dar si papusi de jucarie modificate, articole de imbracaminte si lenjerie intima pentru fetite pana la 5 ani.Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti - Serviciul de Combatere a Criminalitatii Informatice si procurorii DIICOT - Structura Centrala au facut, marti, o perchezitie domiciliara, in Buftea, la un barbat banuit de pornografie infantila."Din cercetari a reiesit ca barbatul, de 51 de ani, ar fi creat un cont pe o pagina de socializare, pentru a aborda minore, iar, pentru a le castiga increderea, le-ar fi mintit ca are o varsta apropiata cu a lor. De la locuinta perchezitionata, au fost ridicate: 1 telefon smart, 2 tablete, 1 card, 1 cartela SIM, 15 CD-uri, papusi de jucarie modificate, articole de imbracaminte si lenjerie intima pentru fetite cu varsta de pana la 5 ani", arata Politia Romana.In urma perchezitiilor informatice, au fost descoperite fisiere foto-video reprezentand materiale pornografice cu minori, materiale cu minori in ipostaze indecente, texte/comentarii referitoare activitati de hartuire prin intermediul unei pagini de socializare, precum si conturi false pe platforme de social-media.Dupa audiere, a fost dispusa masura retinerii cu privire la acesta, iar, miercuri, instanta de judecata a luat masura arestarii preventive.