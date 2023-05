Ce ar trebui sa invete Facebook de la Google?

Reteaua de socializare Facebook a fost, recent, evaluata de Goldman Sachs la 500 de miliarde de dolari si ar putea, pana in 2012, sa fie obligata sa publice raporturi asemanatoare celor efectuate de companiile care sunt listate la bursa.

Wall Street nu a fost atat de "agitat" din 2004, cand Google a vandut actiuni catre public pentru prima data, fiind una dintre cele mai discutate, disecate si dezbatute oferte publice de pe Silicon Valley, aminteste Vanity Fair.

Google, cel mai important motor de cautare pe Internet, si-a vandut actiunile prin intermediul unei licitatii de tip olandez, iar, pana in acel moment, nu mai existase o licitatie olandeza de asemenea dimensiuni.

Google a fost acuzata ca a incalcat procedura legala din timpul ofertei publice de actiuni, mai intai atunci cand a emis o serie de actiuni neinregistrate catre unii dintre angajatii sai, si apoi cand cei doi co-fondatori ai sai, Larry Page si Sergey Brin, au acordat un interviu revistei Playboy, publicat chiar inainte ca licitatia sa inceapa.

Cu toate acestea, actiunile companiei Google au fost tranzactionate pe bursa americana Nasdaq cu un succes triumfator.

Pentru ca Facebook sa inregistreze un succes similar, sunt de parere jurnalistii de la Vanity Fair, ar trebui sa isi aleaga un simbol de patru litere adecvat pentru piata din Nasdaq, ceva ce sa spuna "cumpara!", asa cum Google si-a ales "goog".

CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg ar trebui sa fie, de asemenea, foarte atent si sa nu repete greselile reprezentantilor Google, care au recunoscut ca publicarea interviului in editia americana a revistei Playboy ar fi putut sa incalce legislatia si sa pericliteze buna desfasurare a ofertei publice initiale de actiuni.

SEC, autoritatea de reglementare a pietelor financiare din SUA, a inceput o ancheta prin care isi propune sa afle daca Facebook, companie detinuta in prezent de Mark Zuckerberg, are mai mult de 500 de actionari. Conform legii, Facebook este obligata ca, in cazul in care numarul actionarilor se ridica la peste 500, sa se listeze la bursa si sa isi faca publice rezultatele financiare.

Decizia SEC vine pe fondul temerilor privind cresterea artificiala a valorii companiei ca urmare a numarului mare de tranzactii cu actiuni din ultima perioada, aceasta ridicandu-se in prezent la cateva zeci de miliarde de dolari.

Pe de alta parte, Facebook a fost, in 2010, mai vizitat decat Google, pentru prima oara in istorie. 8,9% dintre toate intrarile pe Internet au dus catre Facebook, in timp ce numai 7,2% catre Google, in perioada ianuarie - noiembrie 2010.

Deci reteua de socializare este clar in avanataj in razboiul cu Google. Facebook a devenit centrul webului social cu mai multe vizionari de pagina si mai mult timp petrecut pe site decat va reusi vreodata sa obtina google pe o pagina de cautare.

Google nu a reusit in incercarea de a se alatura webului social pana acum. Google Wave a esuat ca experiment in trimiterea de mesaje in timp real si dezvoltarea de proiecte colaborative. Google Buzz inca se aude, dar nu a reusit sa capete utilizare globala, care este scopul acestui joc.

Unele produse noi si trasaturi par grozave cand apar, dar, daca mase largi de oameni nu aleg sa le utilizeze, se ofilesc si dispar. Pana in acest moment, Google castiga aceasta batalie in zonele de cautare si e-mail, dar o pierde pe frontul de medii sociale.