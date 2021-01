Ce inseamna "dimabil", cuvantul trecut pe ambalajele unor becuri romanesti. "Cine nu stie va avea ghinion pentru ca nu e in DEX"

Termenul este imprumutat in limba romana fortat din verbul englezesc "to dim", care se poate traduce prin "a reduce din luminozitate".In limba romana, termenul potrivit pentru notiunea pe care producatorul incearca s-o descrie este "reglabil"."Producatorul becului ne comunica pe ambalaj ca "Nu este Dimabil". Cine nu stie ce inseamna va avea ghinion pentru ca "dimabil" nu e in DEX", spune un cetatean intr-o postare pe Facebook Ciudatenia lingvistica este preluata si de administratorii paginii de Faceobook dexonline.ro, care se intreaba retoric: "Ce ziceti de "achizitiile" moderne? Le adoptam/adaptam sau folosim "reglabil"?".