Claudiu Nasui: Cele mai mari contracte din ministerul Economiei sunt pentru participarea la targuri precum Paris Fashion Week

Ministrul subliniaza ca cel mai mare contract este cel cu firma Xtra Expo SRL, de peste 2,8 milioane de lei pentru participarea la un targ in Koln. "Nu investitii, nu gandire pe termen lung, ci participarea la targ pe banii statului", a subliniat Claudiu Nasui."Care credeti ca sunt cele mai mari contracte ale ministerului economiei?Investitii? Consultanti pentru puzderia de companii de stat, marea majoritate cu probleme mari? Lucrari in cladirea-monument istoric lasata in paragina pe o artera principala a Bucurestiului (Calea Victoriei)?Nu. Cele mai mari contracte sunt pentru participarea catorva firme la targuri pe banii statului, iar asta chiar si in pandemie.In prima zi cand am ajuns la minister, pe 24 decembrie, am primit de tot felul de cereri sa semnez documente. Inclusiv contracte care angajeaza bani publici sau pornesc tot felul de licitatii. Toate mi se spunea ca erau "extrem de urgente". Fara ele se bloca totul. Iar toate trebuiau semnate imediat, pe loc. Fara sa am timp sa consult documentatia propriu-zisa. Nici macar nu aveam echipa. Evident, nu am semnat nimic, pentru ca nu cred in astfel de presiuni.Am cerut, insa, o situatie cu toate contractele pe care le-a incheiat ministerul anul trecut cu valoarea de peste 5.000 euro. Contracte pe care le vom face publice pe site-ul ministerului in curand.Care credeti ca sunt cele mai banoase contracte ale ministerului economiei? Un minister mare dupa toate standardele. Ei bine, este un contract cu Xtra Expo SRL, de peste 2,8 milioane de lei pentru participarea la un targ in Koln.Nu investitii, nu gandire pe termen lung, ci participarea la targ pe banii statului.La un cost de 2,8 milioane de lei, ne-am gandi ca au participat multe firme romanesti la acel targ. Cate credeti ca au participat? 23 firme. Da, ati citit bine: 23 firme pentru un targ de 7 zile. Adica peste 122.000 lei per firma.Cine castiga cel mai mult din aceste contracte? Am avut curiozitatea sa ma uit. Organizatorul care isi ia un comision consistent. Comision, calculat pe valoarea contractului. Cu cat este mai mare suma, cu atat castiga mai mult. Asa ca la ce folos sa fie ieftin?Al doilea cel mai mare contract al ministerului economiei este tot pentru participarea la un targ: Fashion Week in Paris. Ne-a costat 2.541.730,82 lei si au participat 34 firme. Organizatorul este aceeasi firma ca la primul contract.Urmatorul contract? Tot Paris Fashion Week dar, de data asta, a doua editie, din octombrie 2020 (in plina pandemie). Contractul este de 1.970.652,34 lei si au participat 20 firme. Organizator? Ati ghicit: aceeasi firma.Nu stiu nimic de acea firma. Vad doar ca are multiple contracte cu ministerul, nu am inca cifra finala cate, deocamdata am reperat inca vreo 8.Cati bani face aceasta companie din banii statului? Doar la primul contract comisionul a fost de 348.670 lei. La urmatoarele a fost de 245.140 lei si 209.440 lei. Toate astea intr-un an cu pandemie si buget de austeritate.Curtea de conturi a semnalat in rapoartele sale nereguli referitoare la aceste targuri. De la modul de selectie a companiilor, la rezultatele efective pentru economia Romaniei. Voi reveni cu mai multe detalii dupa ce am o discutie si cu ei, inclusiv referitor la asta. Deocamdata, am vazut doar ce au scris in rapoartele din anii anteriori.Romania va merge bine in momentul in care respectam banul public. Sunt banii pe care milioane de romani ii muncesc cu greu si pe care statul li-i ia prin taxe si impozite care nu sunt mici deloc. Avem cele mai mari taxe pe salariile mici din toata Europa. Tocmai pentru ca statul se finanteaza din banii acestia, trebuie sa ii respectam si sa-i cheltuim chibzuit. Sunt bani proveniti din munca contribuabililor.E usor sa fii generos cu banii altora. Politicienii dau, de multe ori, bani la diverse grupuri de interese pentru ca nu dau din banii lor. Dau din banii dumneavoastra.Nu voi accepta niciodata risipirea banului public, oricare ar fi atacurile la persoana mea care vor veni din cauza asta.Ministerul economiei trebuie sa fie un sprijin pentru intreaga economie, nu doar pentru cei care stiu sa navigheze culoarele intortocheate ale statului. Iar asta ales intr-un an care se anunta a fi foarte greu economic in care fiecare leu conteaza.De curiozitate, cati dintre dumneavoastra ati participat pe banii statului la astfel de targuri in strainatate?", a scris acesta pe pagina lui de Facebook Cu o zi inainte Claudiu Nasui a avut o postare legata de cresterea exorbitanta a costurilor pentur pensiile speciale Postarile acestuia au venit dupa scandalul cu numirea unui secretar de stat acuzat de colaborare cu fosta Securitate