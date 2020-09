Conspirationistii din Romania s-au regrupat. A aparut un nou grup de Facebook, dupa ce "Fara botnita" a fost desfiintat de pe reteaua sociala

Pozele in spatiile publice fara masca, moda grupului

In grupul initial erau inscrisi peste 43.000 de membri. Acestia postau adesea fotografii cu ei in spatiile publice, cum ar fi in metrou sau in magazin, fara sa poarte masca, ca un motiv de mandrie, indemnand si alti oameni sa incalce normele sanitare de preventie.In plus, distribuiau materiale provenite din surse indoielnice, cu presupuse teorii ale conspiratiei asociate cu pandemia de COVID-19 si chiar organizeaza un protest.Desi grupul a disparut de pe Facebook, la scurt timp a aparut altul. In prezent, grupul are 240 de persoane.Unele informatii raspandite in spatiul public arata ca grupul initial, intitulat "Fara Botnita", ar fi fost desfiintat de catre Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). Informatia nu a fost confirmata pana acum de oficiali ai institutiei.Membrii noului grup posteaza din nou imagini cu ei in spatiile publice, fara sa poarte masca, insotite de descrieri in care povestesc fie cum nu au intampinat probleme, fie cum s-au certat cu cei din jurul lor, care le-au atras atentia."Astazi in Lidl eram singurul fara botnita si nimeni nu a spus nimic, ba chiar se uitau la mine cu uimire angajatii"."In STB ..respirati oameni buni!""Fara botnita azi clan, a fost greu, m-am certat cu toata lumea dar am reusit"