Cristian Bacanu (PNL-USR-PLUS) cere renumararea voturilor in Sectorul 5, castigat de Piedone: Suspiciunea este serioasa. Vom formula si plangere penala

"Am solicitat renumarare totala la Sectorul 5!In urma analizei realizate de grupul de lucru format ieri de echipa mea din PNL, am identificat suspiciuni privind existenta unei fraude la votul din sector.De exemplu, 92 voturi PNL la consiliul local si 63 la General intr-o sectie. Cine voteaza PNL la CL voteaza la fel si la CGMB, nu poti avea diferente de 30% la consilii. Pur si simplu nu se poate.Un alt exemplu, eu iau 46 voturi la alta ectie 863, PNL ia 84 voturi la Consiliul Local iar USR-PLUS ia 30 de voturi. Sociologic, nu pot lua doar 30% din votul politic. Sunt zeci de sectii in situatia asta. Suspiciunea este serioasa. Vom formula si Plangere penala!", scrie Cristian Bacanu pe Facebook.Potrivit datelor Biroului Electoral Central insa, Bacanu se afla abia pe locul trei la aceste alegeri, dupa contracandidatii sai Cristian Popescu Piedone si Daniel Florea . La Sectorul 5, dupa numararea a 97,30% dintre voturi, Cristian Popescu Piedone are 28,08%, Daniel Florea ( PSD ) - 25,64%, iar Cristian Bacanu (PNL - USR PLUS) - 25,24%.