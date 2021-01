Cum ameninta un barbat jurnalistii pe Facebook: "Ar trebui ucisa presa la propriu si la figurat. Eu v-as taia mainile"

Potrivit rechizitoriului, inculpatul I. Bogdan Petru este acuzat ca, in datele de 11 aprilie 2020 si 18 aprilie 2020, prin intermediul retelei de socializare Facebook , a postat si a distribuit mesaje prin care a incitat public la ura impotriva categoriei profesionale a politistilor.Astfel, in data de 11 aprilie, acesta a postat pe profilul sau de Facebook, avand setat regimul de confidentialitate "public" (postarea se putea observa de catre orice persoana), un articol cu titlul "Inca un politist batut pe strada de un barbat fara declaratia pe proprie raspundere". Acesta a editat postarea, adaugand urmatorul mesaj: "Sa fie tot mai multi ca merita".De asemenea, in data de 18 aprilie, barbatul a postat pe profilul sau de Facebook un videoclip ce contine scene in care sunt cauzate distrugeri unor autospeciale de politie, iar inculpatul a editat postarea, adaugand urmatorul mesaj: "Hai ca se poate... inceputul este bun".In continuare, in 9 mai 2020, prin intermediul unei postari pe reteaua de socializare Facebook, inculpatul I.B.P. a indemnat publicul la comiterea de acte de violenta fata de jurnalisti, respectiv prin distribuirea pe profilul sau a mesajului "Sa mearga o tara bine...sau mai bine ar trebui UCISA presa la propriu si la figurat. Eu v-as taia mainile... v-as scoate ochii si v-as taia limba la fiecare dobitoc de genu pentru ca sunt prea multi prosti care mananca cacat si cred ce scrieti voi".La cateva zile dupa ce a postat mesajul de ura adresat jurnalistilor, in 12 mai 2020, barbatul a fost oprit in trafic de catre un politist de la Serviciul Rutier si a fost sanctionat cu amenda contraventionala in cuantum de 2.500 lei.S-a retinut in sarcina acestuia ca, la solicitarea documentelor personale, a reactionat nervos folosind cuvinte jignitoare la adresa agentului de politie aflat in timpul serviciului. Barbatul a contestat amenda, dar a pierdut procesul la Judecatoria Alba Iulia.