Cum au ajuns angajatii Consiliului Judetean Iasi transferati cu forta la cabinetul senatorului Maricel Popa. Mutarea este operata doar in "CV-ul" de pe Facebook

Maricel Popa a spus ca va folosi pagina pentru a-si prezenta activitatea sa din Senat.Cei care au apreciat pagina CJ Iasi au primit notificare potrivit careia pagina si-a schimbat numele in Maricel Popa.Dupa ce a modificat numele paginii, toti angajatii si alesii din Consiliul Judetean Iasi au aparut ca lucreaza la "Senator Maricel Popa".Contactat de Ziare.com, Maricel Popa a spus ca pagina respectiva ramasese neutilizata. "Pagina respectiva, pe care am facut-o eu in anul 2017 nu a mai fost folosita din luna octombrie. Cand a venit presedintele nou, si-a facut pagina lui de Facebook si aici a ramas goala. De patru luni de zile nu s-a mai postat nimic. Eu sunt la Comisia de Administratie Publica si acolo voi pune toata legislatia, tot ce tine de de administratie", a precizat Marciel Popa.Senatorul spune ca actuala conducere a Consiliului Judetean Iasi a ales sa isi faca alta pagina pentru ca "a fost facuta de Popa. Orice proiect care a fost facut de mine a trebuit sa-l inchida sau sa-l denigreze. Eu nu am cerut nicodata pagina, dar era pacat sa ramana asa neutilizata".Pagina preluata de senatorul Maricel Popa are in prezent peste 18.000 de urmaritori, in timp ce noua pagina a Consiliului Judetean are sub 1.000 de urmaritori.