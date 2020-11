Psihiatrul Gabriel Diaconu, despre masinaria anti-vaccinare: "Ce veti vedea in urmatoarea perioada nu e pentru cei slabi de inger"

"Am vrut sa vedeti cum functioneaza masinaria anti-vaccinare.Si functioneaza cam asa:- Ferme de trolli: sunt oameni care creeaza boti, care controleaza zeci de conturi false, cu o fotografie alandala, fara detalii biografice, toti "prieteni" intre ei (asa incepe o ferma de trolli, de fapt, cu tentacule dintre boti catre conturi reale dar cu conectivitate mare intre conturi) si un "capitan" care are de multe ori o sursa de finantare prin care ii plateste pe acestia- Alti indivizi care, fie din cauza pur nevrotica (mai rar psihotica), sau in cautarea unui moment sub soare pe cu totul alte motive (vor sa santajeze acasa la ei vreun guster de prin Consiliul Judetean, sau sa se gudure pe langa un politician cu aura lor de influenta) exploateaza subiecte de interes public- Mitocani de pretutindeni, gura casca, i-a adunat si i-a imprastiat internetul, oameni care n-au canalizare dar au telefoane si conexiune internet, si-si cauta si ei norocul doar-doar ii remarca cineva.Luati laolalta, scopul unui astfel viespar este sa creeze confuzie, sa inece discutia, sa acapareze rapid subsolul unui text si apoi sa se ia la harta/ cearta cu toata lumea.Am vazut, de-a lungul carierei mele, oameni care au iesit din astfel de schimburi de replici online foarte zdruncinati. Ce nu intelegeti voi, majoritatea oamenilor de bun simt care vor sa comenteze la texte scrise de diversi oameni (ca mine, dar si ca altii), e cum arata un teren de lupta pe reteaua de socializare.Aici - din pacate - nu se disputa adevarul, si nu conteaza dialectica. E un altfel de joc de strategie unde, de fapt, vrei sa escaladezi un algoritm matematic malitios, gandit sa altereze mesajul initial, sau sa distrugi, sa fragmentezi, si sa iti "ineci" oponentul.De ce s-ar apuca cineva sa militeze contra vaccinarii, pana la urma?Pai pentru ca e un subiect nevralgic medical, si o buna gatuitura/ balama in fatete ale noului razboi hibrid. Daca tii o tara in tensiune sanitara, cu resurse oricum sarace, cu oameni oricum bolnavi, cu economie oricum fragila, poti sa negociezi mai dur diverse conditii la mese ale tratativelor.Daca esti o companie farmaceutica, fie ea oricare o fi, care lupta pentru fonduri de achizitie a produsului ei vs. altul, este o practica uzuala sa intervii in piata si sa discreditezi oponentul. In "dilema prizonierului" singurul mod in care poti atinge echilibru, la acest nivel, este sa-ti distrugi adversarul si sa-i infigi cutitul in spate.Poti spre exemplu sa spui ca vaccinul lui transforma oamenii in zombies pentru ca modifica ADN-ul. Mai iese si o ilustra, sau un ilustru, si pronunta vorbe grele despre vaccinuri, si ciorba e gata. Ce, se mai uita cineva dupa aia cum apar ecografe sau lasere de operatie prin spitale si cabinete? Nu se uita.Sau daca esti un partid care vrea sa obtina niste voturi la alegeri, si ai o firma de sondaje de opinie care-ti spune ca vaccinarea e un subiect interesant. E clar ca unii sunt pro, unii indecisi (swingers), si unii contra. Poti sa schimbi intentia de vot ca le alimentezi unora frici si angoase? Poti.Hai sa presupunem, mai mult, ca ai investit ca popa in diverse echipamente de protectie, masti, dezinfectanti, detergenti, draci baltati de imbogatesc diverse buzunare in vremuri de criza. Ai bagat multi bani, ai dat avansuri, ai si tu de impanzit prin tara cateva vagoane de marfa pe un business-plan care e facut pe 12 luni. Pai iti convine sa se fasaie pandemia? Nu-ti convine.Traim intr-o lume abundenta in lupi si indiferenta la oaie.Judecata rationala, care merge dincolo de intrebari firesti sau dileme privind siguranta oricarui fel de remediu, spune ca vei merge catre antibioticul nou, catre antiviralul nou, catre tehnologia noua. Cu atat mai mult cu cat, pentru unele probleme, nu exista tehnologii mai vechi.Ce om cu mintea normala, care risca suferinta sau moarte, si afla ca exista un tratament care sa-l vindece, sau sa-l fereasca de risc, se-apuca sa bata campii ca de fapt conspiratia si Satana cauta sa-l otraveasca sau sa-i schimbe genetica? Da schimba, nene, genetica, daca tot m-a bagat in bucluc, nu? Ei bine, nu. Deodata oamenii pun mana la genetica mai ceva decat isi feresc prohabul la lovitura libera.Imi pare rau ca trebuie sa vedeti asa ceva, sau sa fiti expusi la asa ceva. Si ma refer la toti aceia care pastrati o curiozitate perpetua despre lucruri, si asta nu doar spre propria educatie.Ce veti vedea in urmatoarea perioada nu e pentru cei slabi de inger.Ma refer aici nu doar la oamenii de rand. Am multi colegi medici care, tehnologic, traiesc la fel de naiv precum pacientii lor. La randul lor devin victima a dezinformarii, a manipularii perverse, a teoriilor conspiratiei.Ce caut eu in povestea asta? Sa imi indeplinesc mandatul medical, si de educatie publica in chestiuni care tin de sanatate. N-am altceva mai bun de facut? Se pare ca nu. Imi plac botii si fermele de trolli? Recunosc ca ocazional mi se par dragute, mai ales cand stiu ale cui sunt", a scris acesta pe pagina sa de Facebook.