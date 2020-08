UPDATE Cum isi bate joc de Politie interlopul Boenica, fugit de 12 ani in Iordania. "Autoritati Romane, am ridicat rangul de interlop la loc de cinste!"

Condamnat la 2 ani si 10 luni in dosarul Mandatarilor

Explicatiile Politiei

"Tinel DOAMNE sanatos 100 ani,si sa iasa la pensie la 70 ani pe acest ORGAN!!Mi a renascut SPERANTA ca ajung acasa ACUM", este ultimul mesaj postat pe pagina sa de Facebook in urma cu doua saptamani sub o fotografie a unui tanar politist roman. Mesajul ironic este insotit de multe rasete.La inceputul lunii iuniem acesta postase un alt mesaj in care se lauda ca, in cei 12 ani petrecuti in Iordania, a reusit sa scape de una dintre condamnarile la inchisoare , fapt care, in opinia acestuia, nu a mai fost reusit de niciun alt fugar din fata justitiei din Romania."Autoritati Romane, am ridicat rangul de interlop la loc de CINSTE,pe cind voi prin incompetenta voastra,prin tradarile voastre de neam si tara ati demonstrat de 30 ani unde ati dus tara si natiunea Romana!", a scris acesta moralizator pe pagina sa de Facebook.In fapt, la doua zile dupa aceasta postare, Boenica a intrat in direct la postul RomaniaTV si a declarat ca autoritatile romane nu-i pot face nimic. "Au incercat cu mult timp in urma, dar nu au nicio sansa. Sunt rezident, am tot ce necesita ca un personaj ca mine sa se integreze in societatea lor, asa ca sunt bine venit in societatea asta. Au incercat de trei ori sa ma ridice, dupa ce unii din sefii din Politia Romana spuneau pe post ca in trei saptamani ma aduc acasa. Dar asta este, nu au avut ce face pe aici. Sunt binevenit in tara asta si cu asta basta", a spus acesta, care le-a recomandat si altor fugari sa vina in Iordania.In 2008, Boenica a fost acuzat, alaturi de alte 18 persoane, ca ar fi furat mai multe terenuri din Capitala, pe care ulterior le-a vandut. A fost dat in urmarire internationala, iar Ministerul Justitiei a cerut extradarea lui.In tot acest timp, interlopul a postat poze si mesaje pe Facebook prin care ataca procurorii care se ocupa de dosarele sale. Instantele s-au vazut nevoite sa-l condamnat definitiv in lipsa, Boenica primind o pedeapsa de 2 ani si 10 luni de inchisoare executare in acest dosar.In 2014 Romeo Ursu era condamnat intr-un alt dosar, unde era acuzat ca a condus o retea de falsificatori de carduri bancare. De aceasta data, pedeapsa primita a fost de opt ani de inchisoare.Reprezentantii Politiei Romane au declarat, pentru Ziare.com, referitor la cazul interlopului Romeo Ursu ca institutia a facut toate demersurile necesare pentru a-l aduce pe acesta in tara, astfel incat sa-si exercite pedeapsa."Politia Romana l-a localizat pe cetateanul Romeo Ursu ca este in Iordania inca de cand acesta a ajuns acolo. Politia Romana a facut, in acelasi timp, toate demersurile necesare pentru aducerea acestuia in tara. Conform procedurii, noi, Politia, localizam acesti cetateni, apoi informam Ministerul Justitiei, pentru ca aceasta institutie sa continue, conform legii, procedura extradarii. Mai subliniem ca nu revocam o procedura internationala pana cand nu suntem anuntati ca persoana respectiva intra in custodia noastra", a declarat Ramona Dabija, ofiter de presa al Politiei Romane.