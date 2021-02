De ce considera un bugetar ca salariile de la stat nu sunt "gigantice" comparativ cu lefurile din privat: "E o prostie colosala"

Salariile de baza ale bugetarilor raman in 2021 la nivelul din decembrie 2020

"Nu mai pot cu discutiile astea despre de ce salariile bugetarilor sunt mai mari decat cele din privat. E o prostie colosala, factual, sociologic, politic, din o gramada de puncte de vedere. De data asta, am vazut mareata analiza din Dilema Veche. Intamplator, a unui economist pe care il respect in general.Deci, pe rand.1. Greseala factuala: Nu e adevarat ca "Romania este unul dintre putinele state europene in care, in medie, salariile din sectorul public sint mai mari decit cele din mediul privat". Nici nu e de discutat aici. Chiar si un google search ar fi lamurit pe oricine, dar na ca dau direct cu citat din Slawinska (2020): "Most of the studies focused on developed economies are fairly unanimous and indicate that there is a positive wage premium paid to public sector workers, see e.g. Ehrenberg and Schwarz (1987), Bender (1998), Gregory and Borland (1999), Christofides and Michael (2013), de Castro et al. (2013)".Aici nici nu stiu ce sa spun mai mult, e atat de evidenta situatia ca mi se pare aproape neverosimil cum oameni cu nume, prenume, functie politica, uneori chiar post de profesor universitar, au tupeul sa spuna astfel de baliverne ridicole. Nu doar ca in general in Europa media salariilor este mai mare la stat, dar asa a fost dintotdeauna in tarile dezvoltate si nu s-a facut revolutie nicaieri pana sa se trezeasca economistii romani.2. Greseala sociologica: Modul lenes de a compara salariile din mediul privat si mediul public este sa iei fondul de salarii de la fiecare si sa-l imparti la numarul de angajati. Toti "economistii" care deplang salariile mari de la stat se limiteaza exclusiv la aceasta comparatie lenesa. Sunt cel putin 2 mari probleme cu ea. Prima, faptul ca la stat fondul de angajati este preponderent format din oameni cu studii superioare, in mult mai mare masura decat fondul de angajati de la privat, pentru ca in afara de Metrorex si alte exemple de capusare ridicola, mai toate posturile cu educatie scazuta au fost outsourced. Multi profesori, functionari publici, avocati, putini muncitori necalificati sau asistenti de zidar.A doua, sunt aproape 2 milioane de romani care lucreaza pe salariul minim absolut, din care probabil vreo 80% sunt la privat (si multi dintre ei sunt platiti si la negru peste, pentru ca statul nu plateste la negru). In plus, mai bine de 50% dintre cei cu salariul minim sunt oameni cu studii primare. A spune ca salariul la stat e mai mare decat cel la privat este a spune ca oamenii cu mai multa educatie sunt platiti mai mult decat oamenii cu mai putina educatie. PAI, DOH. Bine naibii ca e asa.3. Greseala politica: asta e mai degraba o mistificare. Fiecare premier sau libertarian de serviciu (au avut si guvernele PSD destui) spune povestea asta ridicola despre CUANTUMUL imens al salariilor la stat si propunere o taiere generala a salariilor, TOCMAI pentru ca le e teama sa se ia de alde Metrorex, varul nu stiu carui ministru, cumnatul nu stiu carei senatoare, pila nu stiu carui serviciu secret, care chiar sunt platiti obscen si degeaba dupa ce au ajuns in functie cu influenta politica.Nu doar ca este o minciuna, dar este si o dovada extrema de lasitate. Da, clar, exista niste abuzuri salariale incredibile in sistemul public, insa asta se intampla tocmai pentru ca politicienii deseori sunt prea lasi pentru a taia de la pile. Romania are cam 1.2-1.3 milioane de angajati in sistemul public. Sinecurile si pilele sunt probabil sub 10% din suma asta, dar reprezinta mai bine de 90% din salariile nesimtite.Daca vreti sa nu mai fiti mintiti, data viitoare cand auziti povestea asta cu salariile GIGANTICE de la stat, tineti cont macar de lucrurile astea. Mai sunt multe motive tehnice pentru care furia asta este ridicola, dar in alea chiar nu are rost sa intram. Situatia este suficient de clara chiar si de la o privire din avion si un google search de 2 minute", a scris acesta pe pagina sa de Facebook. Salariile de baza/soldele de functie/salariile de functie/indemnizatiile de incadrare lunara de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice , precum si indemnizatiile aferente functiilor de demnitate publica si functiilor asimilate acestora, prevazute in Legea-cadru nr. 153/2017, vor fi mentinute la nivelul acordat pentru luna decembrie 2020, potrivit Raportului privind situatia macroeconomica pe anul 2021 si proiectia acesteia pe anii 2022-2024, care insoteste proiectul Legii bugetului de stat pentru 2021.De asemenea, va fi mentinut in anul 2021 cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor, primelor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2020, in masura in care personalul ocupa aceeasi functie si isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.