Defrisare masiva in statiunea Olimp. Padurea de pe litoralul romanesc, taiata pentru a face loc unei constructii

"Hai sa defrisati bine, ca tot vorbeam de urbanism curat.La nord de Olimp, in buza marii, se taie la greu paduricea de pini si se sapa. Terenul e lipit de fostul camping peste care s-a facut "Novum by the Sea", complexul de circuit inchis cu party- scandal Covid la deschidere vara trecuta, inteleg ca e al unui privat care mai are 2-3 blocuri de doi bani prin Bucuresti. Ghinion, na, sa bagi o poala de bani ca sa inaugurezi hotel fix in criza Covid.Nu stiu daca defrisarea+sapatura asta pe ditamai terenul are treaba cu proiectul Novum, nici ce poate fi, nu scrie nimic pe nicaieri, dar se lucreaza la greu chiar acum. Poate stie lumea din Constanta. E ultima padurice de pe faleza litoralului Ro, alta n-a mai ramas. Cineva pare chitit sa scape de ea repede, pana incepe sezonul si ajungeti voi pe acolo.Ca sa uneasca imobiliar Olimpul cu golful & lacul Tatlageac, mai cunoscut de nomenklatura pe vremuri drept Popasul Pescarului, un restaurant over-rated langa care s-a facut mai nou cocalareala de bloc turn Blaxy", a scris Sorin Ionita pe pagina lui de Facebook.In vara anului trecut, lansarea hotelului de lux Novum, din statiunea Olimp, a fost prilej de intalnire pentru mai multi influenceri si vedete din Bucuresti, care au petrecut, in interior, fara respectarea regulilor de distantare sau ale celorlalte masuri de prevenire a raspandirii coronavirusului.Novum by the Sea este un resort de lux, de patru stele, inaugurat in Olimp in urma unei investitii de 15 milioane de euro.