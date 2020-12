Deputat AUR, mesaj delirant despre campania de vaccinare: "Incep astfel Zilele Apocalipsei? Ni se cere o jertfa pentru o lume fara suferinta, dar si fara Dumnezeu?"

Anterior, Damureanu sustinea ca exista o legatura intre demararea acestei campanii de vaccinare chiar de ziua de Sfantul Stefan, urmand sa inceapa astfel Zilele Apocalipsei.Postarile deputatului AUR au fost reclamate de catre deputatul USRPLUS Catalin Tenita, care arata ca Ringo Damureanu a "fost sef pe la un sindicat din Craiova de unde incasa aproape 50.000 de euro salariu anual" si face parte din categoria celor care folosesc "fricile si lipsa de informare a oamenilor pentru interesele lor"."Domnul Ringo Damureanu este deputat din partea AUR.Anterior a fost sef pe la un sindicat din Craiova de unde incasa aproape 50.000 de euro salariu anual, consilier pe la alt sindicat al personalului din administratie de unde mai lua ceva bani, membru in consiliul de administratie la Complexul Energetic Hunedoara.Basca condamnant cu amenda penala pentru lovituri.Nu e tocmai vreun rebel din afara sistemului, cum vor sa se prezinte cei de la AUR.Mai degraba e din partea aia plina de putregai a sistemului care foloseste fricile si lipsa de informare a oamenilor pentru interesele lor.Care acum sunt antivaccinisti.Este dreptul fiecaruia sa se exprime dupa cum doreste. Dar este obligatia statului sa vegheze la sanatatea publica si pacea sociala.Antivaxxerii nu sunt un fenomen nou. Au fost pe radarul public de vreo 5-6 ani. Extrem de feroci la dezbaterile despre legea vaccinarii.Si din motive politice guvernele au dat-o la intors. Sa nu supere pe nimeni. Doar ca acum, in stare de pandemie, s-ar putea ca acea jena de a nu supara pe nimeni sa ne coste extrem de scump, in mii de vieti umane pierdute", a scris Catalin Tenita pe Facebook.Acesta face referire la postarea lui Damureanu in care face o corelatie intre demararea campaniei de vaccinare anti-Covid si sosirea Zilelor Apocalipsei prin crearea unei lumi "fara suferinta, dar si fara Dumnezeu?! ""Ziua Sf. Stefan - Ziua "V" a Vaccinarii. Coincidenta sau nu? Incep astfel Zilele Apocalipsei?Crestinii serbeaza azi, in a treia zi de Craciun, Ziua Sf. Arhidiacon Stefan, primul martir crestin care a platit cu viata sa credinta in Hristos. Asadar, jertfa deplina este legata de Nastere. O mare jertfa pentru o noua Nastere. Celor care poarta acest nume de martir le spun La multi ani.Ni se cere si noua in aceste zile o noua jertfa pentru o noua "Nastere"? Un sacrificiu pentru a se crea o lume noua, fara suferinta, dar si fara Dumnezeu?!De ce incepe Marea Vaccinare chiar azi, intr-o zi simbolica? Este sau nu o coincidenta?Campania de vaccinare nu imi inspira personal nici cea mai mica incredere. Sunt prea multi bani investiti in campanii media care nu trateaza in mod echilibrat problema vaccinarii, din contra, sensul acestor mesaje este unidirectional, strict in sensul vaccinarii", a scris acesta pe Facebook.Acesta a subliniat si faptul ca nu are incredere deloc in aceste vaccinuri sustinand ca la mijloc sunt doar interese economice."Personal, nu am nici cea mai mica incredere in aceste vaccinuri aparute peste noapte, in eficienta si eficacitatea lor, suspectez mai degraba un interes economic si unul de conformare a populatiei la "noua ordine", iar modul in care sunt duse campaniile media pentru vaccinare imi alimenteaza indoiala", a mai scris deputatul AUR.Pentru cei curiosi, aici este link-ul de pe OrtodoxInfo distribuit de deputatul AUR in care este sustinuta ipoteza ca vaccinurile au cauzat decesele celor din timpul pandemmiei din 1918.CITESTE SI: