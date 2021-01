Deputatul Iulian Bulai, despre sefa TVR: "Doina Gradea nu vrea sa piarda controlul editorial, un control neoficial dar pe deplin exercitat

Iulian Bulai afirma ca TVR trebuie reformat din temelii, de la numirea celor care conduc televiziunea publica la organizarea de concursuri si regasirea rolului de serviciu public. El vorbeste despre faptul ca exista un singur post de director in organigrama TVR, iar Doina Gradea are interese ascunse, si anume de a nu pierde controlul editorial, deoarece acest director al Directiei Editoriale este direct subordonat presedintelui TVR."In organigrama TVR exista un singur post de director. Ocupat de Cezar Ion. Un singur om din aproximativ 2500 de angajati Restul posturilor de conducere superioara se intituleaza "coordonator cu atributii de director". Un subterfugiu folosit in perioada in care s-a facut restructurarea TVR ca sa ramana etern interimari. La pixul PDG-ului.Coordonatori care, printre altele, nu au fisa de post, deci nici raspundere oficiala.Pe scurt: lui Cezar Ion, directorul Directiei Editoriale, i s-a desfacut contractul de munca. A urmat un proces, fostul director a castigat si a obtinut, in 2015, o hotarare judecatoreasca in care se precizeaza ca "se repune in pozitia anterioara directorul Departamentului Productie Editoriala, ca si cum desfacerea contractului de munca nu ar fi avut loc". Contractul de munca a fost desfacut la presiuni politice, exercitate de PSD prin interpusii acestui partid in TVR. Drept razbunare pentru ca acelasi partid a incercat aceeasi reteta a concedierii si in 2008, prin Alexandru Sassu, iar TVR a pierdut si atunci in instanta. Exact asta inseamna "politizarea" TVR: un partid care vrea control total asupra deciziei editoriale, si, daca nu i te supui, te executa.Aceasta "repunere in pozitia anterioara" ar fi insemnat reinfiintarea postului de director - asta s-a facut - si reinfiintarea STRUCTURII aferente acestui post. Adica personal redactional. Ceea ce, desigur, nu s-a intamplat.Presedintele-Director General si Consiliul de Administratie al SRTV sunt direct raspunzatori de punerea in aplicare a acestei hotarari judecatoresti. Interesul ascuns al Doinei Gradea? In organigrama TVR, directorul Directiei Editoriale este direct subordonat presedintelui TVR. Daca directorul ar avea si structura aferenta postului, decizia lui ar cantari greu in politica editoriala din TVR. Dar Doina Gradea nu vrea sa piarda controlul editorial (un control neoficial, dar pe deplin exercitat) si altcineva sa decida ce persoane sau ce emisiuni sa fie produse in TVR.Doamne fereste, sa aiba chiar si o politica editoriala!In ciuda eforturilor directorului editorial "pe hartie", refuzul Doinei Gradea de a infiinta structura care sa permita un control editorial riguros, conform legii de functionare a SRTV, demonstreaza exact contrariul a ceea ce afirma ea. Respectiv, demonstreaza exercitarea discretionara a deciziei editoriale de catre Presedintele-Director General. Fara ca aceasta decizie editoriala sa poata fi avizata sau contestata procedural si profesional la nivelul intregii institutii. Fara responsabilitati clare, fara asumare profesionala si fara consecinte directe in caz de abateri sau erori (daca n-ai fisa de post, nici nu poti fi tras disciplinat la raspundere pentru incalcarea ei, nu?).Cu alte cuvinte, Doina Gradea, impreuna cu CA-ul TVR, refuza sa puna in aplicare o hotarare judecatoreasca. Pentru ca dna Gradea sa aiba in spatele cui sa se ascunda cand are, de fapt, intregul control editorial.TVR trebuie reformat. Din temelii. De la numirea celor care-l conduc la organizarea de concursuri si regasirea rolului lui de serviciu public. Situatia de fata trebuie sa devina istorie, nicidecum sa constinue asa", a scris acesta pe pagina sa de Facebook.CITESTE SI: