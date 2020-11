Dezastru pe Autostrada Transilvania, unde firmele neplatite isi strang utilajele si pleaca: "Tabloul trist prognozat se adevereste"

"Pe Autostrada A3 Transilvania intre C.Turzii si Chetani, CNAIR a platit factura de 10 milioane de lei catre constructorul Straco, insa acesta la randul sau nu s-a achitat de platile restante catre subcontractorii care lucreaza pe proiect, platind sume modice si perpetuand promisiunile mincinoase.Astfel, subcontractorul pe partea de terasamente Marcotim a primit doar 2 milioane de lei, desi are lucrari executate pana in acest moment de peste 15 milioane, iar subcontractorul Baxcom pe partea de structuri nu a primit niciun leu. Drept urmare, cei de la Baxcom au inceput demobilizarea completa si vor parasi santierul definitiv in urmatoarele zile. Marcotim se va retrage din santier dupa 10 decembrie, urmand sa isi reanalizeze optiunile.Din pacate, tabloul trist despre care am discutat in ultimele saptamani se adevereste pe acest proiect. Vom avea cat de curand un santier parasit cu lucrari neprotejate ce se vor degrada si cu subcontractori autohtoni adusi intr-o situatie financiara nefasta din cauza unui constructor incompetent, impotent, cinic si lipsit de onestitate caruia i s-au facut mult prea multe concesii din partea CNAIR", scriu cei de la Pro Infrastructura.CITESTE SI: