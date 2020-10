Arges: Doar penal dupa aparitia unor imagini in care trei copii lovesc mai multi caini pe care ii pun sa tracteze lemne. Copiii au intre 8 si 13 ani

"In urma aparitiei in spatiul public a unor imagini ce ilustreaza trei minori care lovesc mai multi caini legati cu sfori, ce tracteaza bucati de material lemnos, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Hartiesti s-au sesizat din oficiu, in cauza fiind intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ranirea sau schingiuirea animalelor, conform Legii 205 din 2004 privind protectia animalelor", a transmis, marti, Inspectoratul de Politie Judetean Arges.Concret, copiii au legat cu sfori cainii de niste bucati de lemn, copiind felul in care sunt inhamati caii la carute si bat animalele ca sa le determine sa traga dupa ei lemnele.In urma investigatiilor, politistii i-au identificat pe cei trei copii care apar pe filmare, acestia avand varste cuprinse intre 8 si 13 ani, a fost de asemenea identificat si cel care a postat imaginile, fiind vorba despre un barbat de 46 de ani din comuna Hartiesti.Cercetarile continua, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Campulung, pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate si luarea masurilor legale.La sfarsitul saptamanii trecute, ministrul de Interne, Marcel Vela , a anuntat ca Politia Animalelor va fi operationala in urmatoarele 60 de zile, dupa adoptarea unei Oordonante de Urgenta a Guvenrului de infiintare a acestei structuri. Politia Animalelor va si operationala in toate judetele, de acest aspect urmind a se ocupa 488 de politisti, 88 de medici veterinari care vor avea uniforma distincta si dotari specifice.