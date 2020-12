Doctorita romanca vaccinata anti-COVID in Anglia, desfiintata pe Facebook: "Ti-ai bagat cipul, acum esti urmarita cu 5G-ul"

Corina Ichim: "In afara de o neobisnuita stare de euforie, nu am manifestat nici un alt efect advers"

"Ti-ai bagat cipul, acum esti urmarita cu 5G-ul", este unul dintre comentariile aparute in spatiul public dupa ce Corina Ichim, chirurg in sistemul medical britanic , a postat o fotografie prin care a aratat momentul in care a beneficiat de prima doza de vaccin anti-COVID-19."Cum? Nu s-a deschis un al treilea ochi sau n-au crescut coarne? Pe ID au shtantzat 666?", este un alt comentariu aparut in spatiul online.Internautii au fost sceptici in privinta efectelor pe termen lung ale noului vaccin. "Asteptati ....sa vedeti efectele pe termen lung, peste cativa ani ....cancer, boli autoimune,infertilitate! Rabdare!", spune o alta utilizatoare de pe Facebook "Sa iti fie tarana usoara!", i-a transmis un alt roman de pe reteaua de socializare, la mesajul publicat de doctorul roman, care incurajeaza vaccinarea populatiei impotriva noului coronavirus."Draga, din partea mea te poti vaccina zilnic, daca asta ti-e placerea", a comentat o alta femeie.Concret, Corina Ichim a scris o postare pe Facebook precizand ca pe 12 decembrie a beneficiat de prima doza de vaccin si a povestit ce a simtit imediat dupa inocularea serului."Dragi colegi si prieteni,As dori sa va incurajez cu privire la mult prea controversatul Vaccin anti Covid 19 produs de Pfizer-BioNTech. Am primit prima doza pe 12 Decembrie la Ora 11.00 (acum 48 ore) si inafara de o neobisnuita stare de euforie, nu am manifestat nici un alt efect advers. Sper sa va conving ca merita consideratie si sa contrazic zvonurile mincinoase de campanie negativa. Vaccinul va fi cu adevarat eficient daca il facem cu totii si scadem incidenta transmiterii virusului", a scris cadrul medical.