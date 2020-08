Doliu in muzica romaneasca. Traian Balanescu, membru fondator al formatiei Vama Veche, a murit

"Uneori asa imi vine sa urlu la cer cand rapeste oameni speciali si talentati inainte de vreme! E ingrozitor! A murit Balanescu Traian al nostru! E cea mai cumplita dimineata Traiane, asa ceva nu se face dragule, nu aud decat pianul tau cu care ai incantat generatii cu piesele trupei Vama Veche si efectiv nu pot sa ma opresc din plans... Ai lasat o umbra imensa in soare blondule nebun de frumos, asa sa stii...RIP", a scris Ovidiu Niculescu.Traian Balanescu (claviaturi, pian) a fost unul dintre membrii fondatori ai trupei Vama Veche, alaturi de Liviu Manescu (bass) si Tudor Chirila (vocal), lansata in septembrie 1996.El a participat la albumele "Nu am chef azi" (1997), "Vama Veche" (1999), "Nu ne mai trageti pe dreapta (maxi-single)" (2000), "Am sa ma intorc barbat" (2002), "Best of Vama Veche - Tuborg Music Collection 5" (2004), "Live la Sala Palatului" (2005) si "Fericire in rate" (2006).In decembrie 2006, Traian Balanescu, Razvan "Lapi" Lupu si Liviu Manescu i-au dat in judecata pe ceilalti membri, care au format trupa Vama, pentru incalcarea drepturilor asupra melodiilor semnate Vama Veche.Dupa despartire, Traian Balanescu, Razvan Lupu si Liviu Manescu au infiintat Trupa Veche.