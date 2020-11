Elena Lasconi, dupa modelul Firea, isi anunta sfintirea biroului. "Ce legatura are biserica cu bunul mers al administratiei locale? Mentalitate de evul mediu"

"Am scos duhurile rele din Primarie! 😂Am facut curatenie si am chemat preotul asa cum face un crestin ortodox. Ma bucur sincer si va port in rugaciunile mele. Sa fiti sanatosi, voiosi si iubiti!Multumesc staretului Ieronim de la Manastirea "Negru Voda" pentru slujba si pentru icoana!", a scris aceasta pe Facebook.A urmat un val de comentarii, multe dintre ele negative la adresa noului edil: "Dezamagitor, doamna Lasconi. Sau sunteti Gabriela Firea ? Credinta e un lucru personal si discret, se face acasa sau la biserica sau in natura, dar nu in primarie, doamna. Nu in primarie! Faptul ca nu sunteti in PSD ci in USR nu va scuteste de nimic", a scris o doamna."Ce legatura are biserica cu bunul mers al administratiei locale? Mentalitate de evul mediu, sunteti toti o apa si un pamant", a reactionat un an alt comentator. "Nu ma leg de religiozitatea fiecaruia, suntem o tara democrata, dar ca sa alungi toate duhurile rele, cred ca ar trebui sa incepi cu un audit, eventual sa sesizezi DNA-ul pt o exorcizare a demonilor din buget", a reactionat o tanara."Aveam mai multe asteptari de la dv", a fost o alta reactie. Iar sirul a continuat, pe acelasi ton: "E putin decrepita actiunea, suntem in secolul XXI, nu in Evul Mediu!"."Elena Lasconi, va apreciez enorm si sunt convins ca veti face treaba buna la Primarie. Si eu sunt ortodox. Dar suntem un stat laic. Daca amestecam lucrurile, bine nu va fi", a scris o alta persoana.Au fost si comentatori care s-au declarat incantati de idee: "Nimeni cred, nu a facut asa ceva, sa aduca un preot intr-o primarie, sa binecuvanteze locul si oamenii,....e un gest de maxima dragoste pentru locul de munca, ..si pentru oamenii care lucreaza acolo. Sincere felicitari, ganduri bune,...sarbatori cu bine. La multi ani romanilor de pretutindeni, ...la multi ani noua tuturor!", a reactionat Aurora S. "Foarte bine merita respectele noastre a Campulungenilor este o doamna crestina ca noi toti sa aveti sarbatori cu bine doamna Primarita.Lasconi", a scris o alta doamna.CITESTE SI: