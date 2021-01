Elogiul unui primar traseist pentru dictatorul Ceausescu: "Pot spune cu toata fiinta mea ca a fost cel mai patriot conducator al natiei noastre"

"Acum, dupa 30 de ani, vazand ce dezastru au facut in tara toti conducatorii pe care i-a avut Romania postdecembrista, pot spune cu toata fiinta mea ca e cel mai patriot conducator al natiei noastre, dupa cel de-al doilea razboi mondial, a fost fara doar si poate Nicolae Ceausescu!", a scris Ciprian Robert Tamas.La semnarea adeziunii sale la PSD , edilul a postat un mesaj in care ii multumea premierului de atunci, Viorica Dancila , ca i-a scos pe suleteni "la lumina"."Doar anul trecut, in luna decembrie, prin grija presedintelui Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu si prin sprijinul deputatului Daniel Olteanu, am ajuns la doamna Prim Ministru al Romaniei, Viorica Dancila, care ne-a alocat direct de la Guvernul Romaniei suma de aproximativ 20 miliarde de lei vechi, bani care ne-au fost mai mult decat suficienti pentru a iesi la lumina", a scris Tamas pe Facebook.Mai puteti citi: