Eugen Iancu, tatal unui tanar decedat dupa incendiul din Colectiv: "Suntem singura tara care nu invata nimic"

"Astazi este despre Matei Bals. Nu pot sa spun decat ca suntem singura tara care nu invata nimic. Suntem singura tara in care oricate tragedii s-ar petrece, oricati oameni ar muri, lucrurile raman neschimbate, conducatorii raman aceiasi,' scrie Eugena Iancu, pe Facebook.Ulterior el a venit cu noi postari pe reteaua de socializare."Dupa fiecare incendiu in institutii, in fabrici, depozite sau spatii publice apare un pompier sau insusi Raed si ne spune ca pompierii tocmai facusera un control in respectivul spatiu. Rezultatul controlului, o amenda sau un avertisment.Pompierii si-au facut treaba, au bifat o vizita , si-au incasat banii, sunt absolviti de orice vina.Ah si sa nu uitamRestul este poezie, interventie exemplara, zeci de masini, lumini colorate,(dar trec lunile si anii iar rezultatele anchetelor nu vin, timpul trece, se uita), morti , mereu morti, acelasi Arafat", a scris pe Facebook Eugen Iancu, la putin timp dupa incendiu.Un incendiu a izbucnit vineri dimineata la parterul unui corp de cladire al Spitalului "Matei Bals" din Capitala, fiind declansat planul "rosu". Au fost afectate 4 saloane, cu degajari mari de fum. Patru persoane au decedat.