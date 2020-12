Experiment social pe Facebook, legat de vaccinul anti-COVID. Cum s-a viralizat o fictiune despre o femeie care credea ca a fost "cipata"

Barbatul a scris despre o presupusa cumnata din Spania care s-a vaccinat anti-COVID si care a inceput sa resimta efecte ciudate, ca mai apoi femeia sa dispara complet, fara urma. Intamplarea ete relatata de Europa FM "Azi a fost vaccinata cumnata din Spania. Primele doua ore au fost ok dar mai apoi au inceput dureri mari de ochi si aude un bazait ft tare din partea dreapta a capului. Bazaitul se opreste doar in gradina, departe de aparatele electrice. Cainele nu a mai recunoscut-o latrand fara oprire ft speriat.Crede ca a fost cipata pt ca atunci cand a incercat sa vorbeasca la telefon acesta nu avea semnal la internet. A trebuit sa vorbim pe fix. Durerile de cap se amplifica atunci cand se apropie de aparate electrice. Concluzia ei este ca a fost cipata. Suntem ft ingrijorati de situatia ei.PS: Doua asistente colegele au fost internate. Una cu hemoragie la urechea dreapta cealalta pur si simplu nu mai distinge culorile calde", povesteste autorul experimentului in postarea initiala", a scris acesta pe Facebook Sursa: europafm.roAutorul a completat mesajul cu patru update-uri, ultimul fiind urmatorul: "Am fost sunati de seful Statului Major al Aviatiei Regatului Spaniol. Ne-a transmis ca la interventia ambasadei romane a cerut informatii despre pacienta. Aceste informatii nu exista pt ca in spitalul lor nu a intrat nici o pacienta cu datele de identificare prezentate de ambasada. Ori vor sa musamalizeze cazul ori este o neintelegere din partea mea. Voi reveni cu detalii imediat ce le obtinem"Au urmat zeci de comentarii si distribuiri, unele din partea unor persoane care au preluat mesajul initial si l-au atribuit unor alte persoane sau au adaugat si mai multe "detalii" care sa sutinta teoriile conspiratiei din enuntul initial. Mesajul a fost distribuit in grupuri cu un mare numar de urmaritori, unde s-au mai adaugat si alte persoane naive, care au continuat distribuirea fara a verifica informatiile in vreun fel.Sursa: europafm.roIn final, autorul experimentului a precizat ca totul este o fictiune. "Aceasta postare este o fictiune. Nu trebuie tratata astfel decat Moartea Caprioarei. Importante sunt comentariile la aceasta postare. Va multumesc tuturor celor care ati participat si va doresc un An Nou Fericit plin de bucurii si realizari. Doamne Ajuta!", a scris Vasile Dan.Acesta a mai precizat ca, in ultimele ore, a primit peste 300 de cereri de prietenie. "Voi da acceptul tuturor celor cu bun simt", a completat barbatul. Autorul sustine ca ce s-a intamplat este un rezultat al "efectului Dunning-Kruger", adica faptul ca persoane incompetente apreciaza eronat competenta lor ca fiind mult mai mare decat in realitate.