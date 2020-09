Expert in politici publice despre strategia de descentralizare a Guvernului: Degeaba ai un sistem descentralizat daca capacitatea statului este suboptimala sau nu exista

"Descentralizarea politicii epidemiologice la nivel local, pentru scoli si licee, se bazeaza pe logica subsidiaritatii, pe care toti o proclama retoric dar pe care putin o sustin cu adevarat si inteleg ce presupune.In aprilie, cu colegi de la SUNY Binghamton, faceam o analiza comparativa la nivel global a politicilor de sanatate publica privind pandemia. Incercam sa vedem daca federalismul sau centralismul sunt mai eficace si eficiente in limitarea consecintelor epidemiologice ale virusului. Rezultatele preliminare din aprilie sugerau ca sistemele federale sunt mai eficace in controlul pandemiei si argumentam ca sistemele institutionale descentralizate, in care decizia se ia la mai multe nivele, sunt predispuse sa genereze mai rapid politici pentru administrarea crizei si gasesc solutii mai bune comparativ cu sistemele centralizate.Acum, dupa 7 luni de la inceputul pandemiei si la cateva luni dupa ce publicam acel working paper, am ajuns la concluzia ca nivelul de (des) centralizare *nu conteaza*, influenta gradului de centralizare este nesemnificativa statistic. Ce conteaza insa este capacitatea statului (state capacity). Degeaba ai un sistem descentralizat, care functioneaza pe baza principiului subsidiaritatii, daca capacitatea statului, la oricare nivel, este suboptimala sau nu exista. Iar in cazul sistemelor descentralizate, nu e suficient ca statul sa aiba capacitatea de a reactiona si de a dezvolta si impune noi masuri, ci si conteaza si distributia acestor capacitati in interiorul statului.Distributia capacitatii statului este esentiala si nimeni nu discuta despre asta. Capacitatea statului de a reactiona, de a emite politici, de a pune in aplicare politici publice si masuri nu este disproportionata omogen la toate nivele statului. In cazul Romaniei, m-as hazarda sa speculez ca capacitatea statului este concentrata la nivel central, urmat de nivelul judetean, iar nivelul local are cel mai putin capital economic, institutional, know-how pentru a gandi, adopta si implementa politici publice.Practica la noi este sa descentralizam, sa dam in sarcina UAT-urilor noi si noi atributii, dar fara a descentraliza si capacitatea statului, a a redistribui resursele catre primariile de comune, localitati si municipii. Degeaba descentralizam nivelul de decizie la primaria de comuna, daca primarul nu are capacitate institutionala, n-are educatia si n-are experienta sau expertii care sa-i permita sa ia deciziile adecvate.Ganditi-va la o comuna tipica din ruralul romanesc, cu o primarie care are 7-8 angajati, din care un inspector de protectie civila si un asistent social, un primar cu studii medii sau facultatea luata la fara frecventa si care habar n-are cum sa pronunte cuvantul "epidemiologic". Omul, oricat de bine intentionat ar fi, n-are expertiza pentru a lua decizii informate si adecvate. Si nici nu are experti in jurul lui care sa il ajute in luarea deciziilor cele mai adecvate situatiei de pe teren. De aceea cred ca descentralizarea deciziei la nivel local, fara transferul de capacitate (resurse, oameni, know-how) are potentialul de a duce la inrautatirea situatiei la nivel agregat si va produce inechitati sociale cauzate de alocarea disproportionata a resurselor intre comune, orase si municipii. Elevii de la oras, unde primariile au mai multe resurse, vor fi protejati mai bine si vor avea mai multe resurse decat elevii de la sate. Decalajele nu pot decat sa creasca, in consecinta.O solutie adecvata ar fi ca descentralizarea deciziilor legate de pandemie sa fie descentralizate pana la nivel de judet, unde exista capacitate substantial mai ridicata decat la nivel de comuna/localitate", a scris Marius Ghincea