Facebook a anuntat o crestere a apelurilor la violenta in SUA

Compania a blocat in mod repetat continutul prin care americanii sunt chemati inarmati pentru a participa la adunari in capitalele de stat si in Washington DC in urmatoarea saptamana.In plus, Facebook a primit mai multe cereri legale din partea FBI referitor la date ale utilizatorilor suspectati ca au patruns saptamana trecuta in Capitoliu, a mai spus purtatorul de cuvant.Aproximativ 15.000 de trupe ale Garzii Nationale se afla in Washington, potrivit NBC News, pentru a preveni si actiona in cazul unor posibile incidente.Miercuri, Camera reprezentantilor voteaza punerea sub acuzare a lui Donald Trump pentru "instigare la insurectie".