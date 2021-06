Facebook saluta acordul tarilor din grupul G7 privind impozitul minim global pentru corporatii

"Facebook cere de multa vreme o reforma fiscala globala si salutam progresul important de la G7", a transmis pe Twitter vicepresedintele Facebook pentru afaceri globale si comunicatii, Nick Clegg. Vrem ca procesul de reforma fiscala pe plan international sa aiba succes si recunoastem ca acest lucru ar putea insemna ca Facebook sa plateasca taxe mai mari si in locuri diferite", a adaugat Clegg. In schimb, confederatia caritabila OXFAM a apreciat ca este "absurd ca G7 sa pretinda ca revizuieste sistemul fiscal global prin crearea unui impozit global minim pe profitul companiilor care este similar nivelului scazut de fiscalitate practicat de paradisuri fiscale ca Irlanda, Elvetia si Singapore ", a consemnat Reuters. rin acordul anuntat sambata - privind un impozit minim de 15% -, G7 "a pus stacheta atat de jos incat companiile pot sa paseasca pur si simplu peste ea". Or, "oprirea exploziei de inegalitate provocata de COVID-19 si combaterea crizei climatice vor fi imposibile daca marile corporatii vor continua sa nu plateasca practic impozite. Nu este corect"."G7 nu se poate astepta ca majoritatea tarilor lumii sa accepte faramituri de la masa lor", conchide OXFAM.