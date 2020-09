Facebook ameninta cu blocarea completa a stirilor in Australia

Australian Competition and Consumer Commission, autoritatea pentru concurenta si protectie a consumatorilor din Australia, vrea sa adopte o hotarare prin care retelele sociale sa plateaca publisherilor pentru stirile postatea in cadrul retelei.Este o idee similara cu cea care s-a incercat, fara succes, sa fie impusa pentru Google in Europa. Google a mers pana la blocarea in Google News a site-urilor detinute de publicatiile pe care ar fi trebuit sa le plateasca, ceea ce a generat pierderi importante pentru acestea, din cauza scaderii traficului.Dupa ce a jucat mai multa vreme cartea diplomatiei, Facebook a trecut la amenintari si, la fel ca Google, spune ca, daca hotararea va fi adoptata, pe reteaua sociala nu vor mai vazute postari care sa contina stiri.Ca si in cazul Google in Europa, daca Facebook merge pana la blocarea stirilor, publisherii vor ajunge intr-o situatia mai grea decat cea de pana acum, pierzand traficul din Facebok si, automat, o parte a veniturilor din reclame.Gigantul american a spus de mai multe ori ca stirile nu reprezinta o sursa financiara importanta, lasand de ineteles ca, daca va fi nevoit, va bloca stirile postate in retea. Aceeasi ideea au iterat-o reprezentantii companii si cand au fost acuzati de proasta gestionare a stirilor false si manipularilor.In urma cu cateva luni, Facebook si-a lansat propriul serviciu de stiri, prin care unii publisheri sunt platiti si care este oferit gratuit utilizatorilor. Acesta pare sa reprezinte cea mai mare concesie pe care Facebook este dispus sa o faca publicatiilor.