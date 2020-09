Facebook contesta un ordin al Irlandei care ii interzice transferul de date din UE in SUA

Gigantul american din sectorul retelelor de socializare a cerut autoritatilor de reglementare "sa adopte o abordare pragmatica si proportionala pana la gasirea unei solutii pe termen lung", a afirmat intr-un comunicat un reprezentant al companiei.Comisia din Irlanda, care este principala autoritate de reglementare a companiei din UE, a inceput o investigatie referitoare la transferurile de date ale companiei din UE in SUA.De asemenea, institutia a sugerat ca un mecanism cheie utilizat de companie pentru transferurile transatlantice de date nu pot fi folosite, in practica, pentru aceste transferuri, a anuntat Facebook miercurea trecuta.Facebook a anuntat ca a crezut ca mecanismul, numit Standard Contractual Clauses (SCCs), a fost considerat ca fiind valid de catre Curtea de Justitie a Uniunii Europene, in luna iulie.Autoritatea de reglementare irlandeza a refuzat sa comenteze.