Facebook a transmis pe Twitter explicații privind problemele de funcționare. ”Lucrăm pentru ca totul să revină la normal”

După disfuncțiunile celor trei aplicații, Instagram, Messenger și WhatsApp, toate deținute de Facebook, au încetat complet să mai funcționeze cu puțin timp înainte de ora 19:00, administrația Facebook a postat un anunț prin intermediul aplicației Twitter.

Alte produse care fac parte din aceeași familie de aplicatii, cum ar fi Facebook Workplace, au încetat, de asemenea, să mai funcționeze.

„Suntem conștienți de faptul că unele persoane au probleme cu accesarea aplicațiilor și serviciilor noastre. Lucrăm pentru ca totul să revină la normal cât mai repede posibil și ne cerem scuze pentru orice dificultate”, anunță administrația Facebook prin intermediul Twitter.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.