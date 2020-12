Facebook isi lanseaza serviciul de stiri in Marea Britanie in luna ianuarie

"Negocieri active" sunt de asemenea in curs de desfasurare pentru lansarea unui astfel de flux de stiri in Franta si Germania, a precizat gigantul american.Serviciul Facebook News a fost lansat in Statele Unite la sfarsitul anului 2019 cu intentia de a promova jurnalismul si pentru reabilitarea reputatiei afectate de acuzatii de dezinformare, noteaza AFP."Cu Facebook News vom plati editorii pentru continut care nu se regaseste deja pe platforma, ceea ce va contribui la atragerea unui public nou si va oferi editorilor mai multe oportunitati de a-si monetiza articolele", a indicat grupul intr-un comunicat.Printre parteneri se numara, saptamanalul, tabloidul The Mirror, dar si revistele Cosmopolitan si Vogue."Ne asteptam ca mai multi parteneri sa ni se alature inainte de lansare", in ianuarie 2021, a notat Facebook."Vom continua sa colaboram cu editorii din tarile in care conditiile de pe piata si cadrele legale permit acest tip de investitii si inovatii", a precizat Facebook.Lansarea vine in contextul in care presa se confrunta cu o reducere a veniturilor din publicitate - majoritatea fiind captate de gigantii digitali - si a vanzarilor fizice, odata cu extinderea continutului online , adesea disponibil gratuit. Aceasta situatie este amplificata de pandemia de coronavirus.In noiembrie, gigantul american Google a semnat acorduri cu jurnale franceze pentru remunerarea utilizarii continutului acestora, noteaza AFP.In luna august, Facebook a anuntat ca va accelera extinderea internationala a serviciului sau de stiri in urmatoarele sase luni, incepand cu tari precum Brazilia, Marea Britanie, Franta, Germania si India, si a promis ca ii va plati pe furnizorii de actualitati.Facebook News propune o selectie de articole preluate de la ziare reviste si site-uri partenere si este alimentat de o echipa de jurnalisti si de algoritmi "de personalizare".