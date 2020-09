Facebook nu va mai accepta reclame politice noi in saptamana care precede alegerile prezidentiale americane din 3 noiembrie

Operatorul celei mai mari retele de socializare din lume va continua sa permita campaniile si reclamele politice aflate deja in sistem si va permite modificarea sumelor alocate acestora si tintirea utilizatorilor, dar va bloca ajustarea continutului reclamelor sau designul acestora.Facebook va crea o eticheta pentru postarile candidatilor sau ale campaniilor care vor incerca sa isi revendice victoria inainte ca rezultatele alegerilor sa fie oficiale.Intr-un interviu acordat CBS News, difuzat joi, directorul general al Facebook Mark Zuckerberg a spus despre masuri: "Acestea se vor aplica cu siguranta presedintelui odata ce noile reguli vor intra in vigoare si se vor aplica tuturor in mod egal".Presedintele Donald Trump candideaza pentru un al doilea mandat, in fata democratului Joe Biden si vor avea loc, de asemenea, alegeri pentru Congres.Intr-o postare pe Facebook care a anuntat schimbarile, Zuckerberg a afirmat ca este ingrijorat de provocarile unice pe care alegatorii le vor intampina anul acesta din cauza pandemiei de coronavirus, care a determinat o crestere a votului prin posta."De asemenea, ma tem ca, avand o natiune atat de divizata, in timp ce finalizarea rezultatelor alegerilor ar putea dura zile sau chiar saptamani, ar putea exista un risc crescut de tulburari sociale in intreaga tara", a spus el. Twitter a interzis anul trecut reclamele politice, iar Google , parte a grupului Alphabet, a limitat modul in care agentii de publicitate electorala pot tinti alegatorii.