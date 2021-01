Facebook revine cu clarificari privind noile conditii de utilizare ale WhatsApp, speriata de exodul utilizatorilor

Facebook foloseste conturile de social media ale companiei pentru a incerca sa stavileasca valul de utilizatori care au inceput sa renunte la WhatsApp si au trecut la Signal si Telegram. In paralel, executivii companiei au iesit si ei cu mesaje similare, tradand o usoara panica.Pe conturile WhatsApp de Facebook si Twitter se vorbeste despre criptarea end-to-end si faptul ca, datorita acesteia, mesajele si apelurile dintre utilizatori nu pot fi vazute de compania americana.Pe de alta parte, Adam Mosseri si alti executivi Facebook au postat mesaje prin care explica faptul ca noile clauze se refera la mesajele trimise de utilizatori companiilor, nu la mesajele schimbate strict intre utilizatori.Valul anti-Facebook a ajutat deja doua dintre cele mai cunoscute aplicatii concurente sa creasca in ultimele zile mai mult decat de obicei.Signal a numarat duminica 810.000 de utilizatori noi, de 18 ori mai multi decat intr-o zi normala. Numarul mare de utilizatori noi a creat probleme pentru Signal, care a avertizat ca, din aceasta cauza, procesul de inregistrare se realizeaza cu o oarecare intarziere.Si mai spectaculos a crescut Telegram, care a trecut de 500 de milioane de utilizatori activi, dupa ce, in ultimele 24 de ore, a castigat peste 25 de milioane de noi utilizatori.Ambele aplicatii au ajuns in fruntea topurilor din App Store si Google Play dupa performantele din ultimele zile.