Facebook si Instagram elimina toate conturile legate de miscarea QAnon, care raspandeste teorii ale conspiratiei

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

Gigantul de social media, acuzat cu regularitate de societatea civila ca nu lupta suficient impotriva entitatilor care propaga ura, a luat pozitie de nenumarate ori impotriva QAnon. De data aceasta, chiar si paginile care nu 'au continuturi violente' vor fi suprimate in cazul in care sunt asociate cu aceasta miscare, a precizat compania cu sediul in California intr-un comunicat.Facebook a observat de fapt ca sustinatorii acestor numeroase teorii ale conspiratiei treceau de la un subiect la altul pentru a atrage noi categorii de public.'In timp ce noi eliminam continuturi legate de QAnon, care celebra si sustinea violenta , am vazut alte continuturi (ale miscarii) despre alte forme de pericol in viata reala', relateaza reteaua sociala.De exemplu, 'afirmatii potrivit carora anumite grupuri de persoane s-ar afla la originea incendiilor de padure de pe coasta de Vest (a SUA)', releva Facebook in continuare.Compania a precizat ca va avea nevoie de mai multe saptamani pentru a rezolva problema acestor cazuri.In august, ea a retras aproximativ 800 de grupuri, 100 de pagini si 1.500 de publicitati legate direct de respectiva miscare pe Facebook.Societatea a luat de asemenea masuri pentru a reduce raza de actiune a peste 10.000 de conturi de pe Instragram si a aproape 2.000 de grupuri si 440 de pagini pe Facebook, cum ar fi limitarea recomandarilor, ascunderea in cronologie, astfel incat sa fie mai dificil de gasit si impiedicandu-le de a-si face publicitate sau de a-si vinde produsele."Am vazut cresterea gruparilor care, chiar daca nu organizeaza in mod direct violentele, celebreaza actele de violenta, arata ca detin arme si sugereaza ca le vor utiliza sau au fani susceptibili la un comportament violent", a explicat apoi grupul tehnologic californian.Intrebat despre QAnon in august, in urma unor masuri luate de Facebook, presedintele american Donald Trump , care incearca sa-si reinnoiasca mandatul la alegerile din noiembrie, a declarat ca a vazut inainte de toate 'oameni care iubesc tara noastra'.'Nu stiu prea multe despre ei. Am inteles ca ma plac foarte mult, ceea ce apreciez', a adaugat el, lasand sa se inteleaga ca recenta lor revenire in atentie are legatura cu protestele desfasurate in Portland (nord-vest) sau la New York impotriva rasismului si a violentelor politiei, noteaza AFP.