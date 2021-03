Fost ministru al Justitiei despre motivarea clasarii dosarului 10 august: "Cred ca doamna Hossu va iesi la pensie"

"S-a publicat motivarea in dosarul 10 august. Cum era de asteptat judecatorul nu avut ce face. A lucrat cu materialul (prost) al sefului DIICOT.Cine e responsabil moral ar trebui sa se gandeasca la efectele de descurajare profunda a propriului electorat cand vede ca tara sa nu poate finaliza niciun dosar mare: revolutia, mineriada, 10 august. Ceva e profund putred, dar asta nu e stire, e un adevar cu care traim de ani si ani.Ce se va intampla? Eu cred ca doamna Hossu va iesi la pensie", a scris Raluca Pruna pe Facebook. Judecatorul de camera preliminara de la Tribunalul Bucuresti scrie, in motivarea deciziei prin care a respins cererea de redeschidere a Dosarului 10 august , ca fostul procuror sef al DIICOT, Georgiana Hosu, nu a transmis instantei analiza argumentelor partilor vatamate care cereau redeschiderea dosarului.Acesta este unul dintre motivele pentru care solicitarea fostului procuror sef a fost respinsa definitiv, dupa ce in prima faza dosarul 10 August a fost clasat la DIICOT de procurorul Doru Stoica.Un alt motiv de respindere a cererii de redeschiderii a dosarului a fost faptul ca fostul procuror sef, Georgiana Hosu, ar fi sustinut ca procurorul Doru Stoica nu si-a motivat clasarea, insa nu a argumentat aceasta sustinere."Cat despre lipsa de motivare a ordonantei de clasare, judecatorul de camera preliminara constata ca procurorul ierarhic superior nu argumenteaza aceasta sustinere, ci se rezuma doar a invoca principii directoare care se desprind din jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului privind obligatia motivarii actelor procedurale, fara legatura cu ordonanta informata. In opozitie cu aceasta sustinere, judecatorul de camera preliminara constata ca procurorul a respectat obligatia de motivare a ordonantei de clasare si a elaborat actul procedural prin indicarea atat a imprejuararilor de fapt cat si a temeiurilor de drept", se mai arata in motivarea judecatoarei de camera preliminara de la Tribunalul Bucuresti.Judecatoarea a respins aproape toate motivele pentru care fostul procuror sef DIICOT, Georgiana Hosu, a cerut redeschiderea dosarului 10 August.