FOTO Imaginea dezolarii. Cum au fost "toaletati" arborii dintr-un cimitir din Bucuresti

"Adormitii ce vina au?Mesajul primit azi de la vecina noastra:"Buna ziua.Am fost azi la mormantul parintilor mei la cimitirul Damaroaia.Str.Neajlovului nr.5 sector 1.Nu -mi venea sa cred ca e real ce vad.Urmare a actiunii de ...toaletare?!?...a copacilor..a curateniei de primavara...au ras toti copacii din cimitir.Poate unii erau de taiat...dar nu in modul in care au facut-o.Au lasat in urma cruci de piatra, de lemn rupte, daramate, garduri indoite, morminte acoperite de busteni,etc.Imaginile vorbesc de la sine.Asa inteleg unii sa isi faca treaba.Multumesc", este mesajul postat pe grupul mai sus amintit.Comentariile altor utilizatori arata revolta acestora la modul brutal in care au fost taiati copacii "Ar mai fi cuvinte de spus? In fata imaginilor ramai mut.De durere,de indignare si de neputinta ca nu ai cu cine te lupta", sau "Nici mortii nu mai sunt lasati sa-si doarma somnul de veci! Domnilor, cand este de ajuns? Cata incompetenta si lipsa de bun simt!", sunt doar doua din comentariile oamenilor.