FOTO "Au murit si 26 de sasi". Inscriptie controversata pe un monument dedicat eroilor morti in Primul Razboi Mondial

Sub numele celor 17 romani care au cazut in acest razboi este trecuta, sec, expresia "au murit si 26 de sasi".Formularea controversata este semnalata de siebenbuerger.de, postarea avand peste 100 de comentarii si mai mult de 200 de distribuiri. Fotografia poate fi vazuta si pe site-ul Primariei Zagar."Oare unde se afla monumentul asta penibil, si incomplet? Asta ca sa stiu unde sa nu ma duc sa-l vad...Ce fel de oameni or fi aia care se lupta cu mortii? De ce nu sunt trecuti si sasii?", a comentat o persoana.O alta a scris urmatoarele: "Pe sasi nu iau mai pus ca nu ura loc pe piatra, trebuia una mai mare, ce era si mai scumpa si numai puteau sa bage jumate de bani in buzunar! Asta-i Romania noastra!