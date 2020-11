Gabriel Diaconu, despre situatia critica in pandemia COVID: Vom depasi si pragul a 50% din totalul paturilor ATI. Nu vom mai putea trata bolnavii cu alte patologii

"De doua saptamani am depasit pragul de 1000 de decese/ saptamana cauzate de infectia cu noul coronavirus. Din totalul pierderilor de vieti omenesti, astazi la peste 11.000, aproape 60% au fost DOAR in ultimele doua luni...Sectiile de ATI dedicate tratamentului bolnavilor de COVID sunt la capacitate maxima. La un flux zilnic in preajma cifrei de 7000 de cazuri, in jur de 250 - 300 de oameni "intra" in sistemul sanitar deja coplesit si vor avea nevoie de ingrijiri.Doua treimi din judetele Romaniei (n = 26) au depasit pragul "oficial" de 3:1000 cazuri si au intrat in "scenariul rosu", si asta in ciuda modificarii sistemului de calcul care elimina focarele identificate din numaratoarea zilnica, dar si cazurile deja spitalizate.Situatia este, si o spun cu toata sobrietatea, dezastruoasa.Pe de alta parte oamenii nu mai suporta vesti rele. Ii terorizeaza, deja, pe multi, relativa indiferenta a autoritatilor cat priveste gestionarea situatiei dificile, pandemice, pe care o traversam, dar si metronomul funest, gongul care bate in fiecare zi la ora 13:00.Mai avem o saptamana pana la alegerile parlamentare. Guvernul Orban se face ca ploua, si carantineaza alandala, cata vreme surse independente confirma ca - spre deosebire de primavara lui 2020 - "carantina" e mai mult pe hartie, si mobilitatea sociala e inca inacceptabil de ridicata. Spre exemplu, fata de acum doua saptamani, desi Bucurestiul este inconjurat de un "brau rosu", datele Google Mobility arata o crestere relativa a mobilitatii globale (!!!!), in ciuda masurilor luate.Momentul de oportunitate a unui lockdown, asa cum cu indaratnicie am cerut public acum trei saptamani, a trecut. Romania se inscrie, astfel, pe lista acelor tari care au ales sa sacrifice vieti contra slujbe.Iar suflul raspandirii Covid este in crestere. La amplitudinea pe care o are epidemia, la acest moment, acceleratia/ viteza suflului sunt mai putin relevante.Ce este important? Ce ramane important?Guvernul Orban trebuie sa ia o decizie grea, dar buna pentru tara. Si sa instituie masuri severe de restrictie a mobilitatii la nivel NATIONAL. Mai avem o luna din 2020. Prognoza la acest moment este ca, fara masuri extreme de cordon sanitar, alti 5000 de romani isi vor pierde viata pana atunci.Nevoia de paturi ATI va atinge bariera de 1500, dupa care vom depasi si pragul de 50% total paturi ATI national ocupate pentru cazuri de Covid. Asta inseamna ca NU vom putea ingriji bolnavi cu alte patologii, sau va trebui sa alegem cine are prioritate la pat. Deja medicii ATI fac asta, in vreme ce politicienii se fastacesc.Vaccinarea va deveni disponibila pentru populatia generala cel mai devreme in martie - aprilie 2020. Pana atunci mai sunt luni de zile. Luni de zile inseamna zeci de mii de morti.Zeci de mii de morti pentru o rafuiala politica, si o aberatie psihologica numita "nevoia de consecventa cu tine insuti", adica atunci cand perseverezi in eroare doar pentru ca nu-ti poti recunoaste greseala.Acest razboi nu este despre politicieni sau doctrine, liberala, social democrata, conservatoare ori progresista.Acest razboi este despre oameni, despre cetateni. Acest razboi este despre romani.Oricine ar fi la putere, oricine va guverna, tot de Romania trebuie sa se ocupe.Fie-va mila de oamenii care v-au adus, pe multi, unde sunteti astazi. Nu-i oropsiti. Nu-i abandonati bolii, mizeriei si mortii. Nu-i lasati sa piara pentru un purcoi de voturi", a scris acesta pe pagina sa de Facebook.CITESTE SI: