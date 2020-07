Handbal: Patricia Vizitiu a semnat pentru CSM Galati

Vizitiu a evoluat ca inter dreapta in cariera sa la Rulmentul Brasov Oltchim Rm Valcea, CSM Bucuresti , Minaur Baia Mare, HCM Rm Valcea si SCM Craiova, avand 46 de meciuri pentru echipa de senioare a Romaniei pentru care a reusit sa marcheze 61 de goluri.Vizitiu are in palmares Cupa EHF cucerita in 2018 cu SCM Craiova, precum si medalia de bronz la Campionatul Mondial din 2015.CSM Galati l-a mai transferat pe portarul Madalina Lavinia Puscas (Madeira), pivotul Madalina Conache (Minaur) si centrul muntenegrean Nikolina Knezevic (Buducnost Podgorica).In turneul de promovare in Liga Nationala, CSM Galati le va infrunta pe Dacia Mioveni, CSU Stiinta Bucuresti si CSM Tg Mures."Transferurile nu s-au incheiat la CSM Galati. Conducerea clubului si Comitetul Director fac in continuare eforturi pentru a intari echipa de handbal senioare", anunta reprezentantii clubului.