VIDEO Imagini de la Spitalul "Matei Bals": "Pacientii stau pe scaune la oxigen sau pe paturi de campanie. Terapia intensiva s-a mutat pe holuri"

"Cam asa arata holurile spitalului Matei Bals, cu bolnavi de Covid, este inspaimantator, nu mai au pe unde sa ii aseze, pacientii stau pe scaune la oxigen, sunt internati pe paturi de campanie. Terapia intensiva s-a mutat pe holuri. Nici nu vreau sa va spun ce munca duc medicii, de dimineata nu i-am vazut sa bea un pahar de apa. Oameni buni, trebuie sa intelegem ca sistemul sanitar nu mai are cum sa faca fata, cat de curand intra in colaps, daca nu e deja", a scris pe Facebook Constantin Vasile Ifteme, el insusi pacient al spitalului, care a postat mai multe imagini."Vedem o realitate a acestor zile si situatia nu e numai la Matei Bals. In conditiile in care in Capitala avem in mod constant 1.500 de pacienti si, hai sa facem un calcul, sa ne gandim ca 20 la suta dintre acestia au nevoie de oxigen, au nevoie de un loc sa se interneze, e clar ca numarul de locuri pe care il avem - si indiferent cat am reusi in fiecare zi sa facem si asta se intampla si sambata, duminica - nu este suficient. Si atunci pacientii trebuie sa fie ajutati. Pana in momentul cand reusim sa-i transferam in alta parte sau sa facem locuri in spital, ei raman in camera de garda. E adevarat ca primesc tratamentul cu oxigen, primesc tratamentul necesar, dar sunt imaginile pe care dvs. le vedeti. E, pana la urma, un lucru real", a explicat, marti seara, la Digi24, medicul Adrian Marinescu.El a spus ca se intampla in mod constant sa fie si peste 30 de pacienti in camera de garda, in conditiile in care numarul de paturi este de 19, maximum 20.CITESTE SI: