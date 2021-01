Imagini teribile: 40 de cai legati, maltratati si slab hraniti, filmati pe marginea lacului Zarguzon din Techirghiol

Imaginile au fost suprinse in Techirghiol, pe marginea lacului Zarguzon. "Niciun ONG din Romania nu poate prelua 40 de cai! Este clar o problema pe care trebuie sa o rezolve statul roman", a transmis ONG-ul care a distribuit imaginile."Se trage un semnal de alarma despre starea incredibila a 40 de cai, din Techirghiol, aflati pe marginea lacului Zarguzon. Este evident ca niciun ONG din Romania nu poate prelua 40 de cai! Este clar o problema pe care trebuie sa o gestioneze si sa o rezolve statul roman. Haideti, va rog, sa facem sesizari catre DSVSA Constanta", este mesajul postat pe pagina Asociatiei Kola Kariola, alaturi de imaginile cu caii Asociatia precizeaza ca clipul video a fost preluat de pe pagina oficiala a rapper-ului Puya , si acesta facand un apel pentru salvarea cailor."Am primit clipul asta de la o persoana care m-a rugat sa o ajut sa faca situatia cat mai cunoscuta. In Techirghiol, pe marginea lacului Zarguzon, peste 40 de cai sunt tinuti legati in frig si in mizerie, fara mancare, si multi dintre ei se imbolnavesc si mor. Autoritatile n-au facut nimic pana acum, dar poate daca distribuim cat mai multi o sa se sesizeze cineva si o sa-i ia de acolo, de unde sunt condamnati la moarte sigura", a scris Puya pe Facebook.La inceputul anului au fost instituite noi instrumente legislative , care asigura posibilitatea instituirii de urgenta a unui mecanism de protejare a animalelor aflate intr-o situatie de pericol.