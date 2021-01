In ce conditii s-ar vaccina anti COVID Claudiu Tarziu, copresedintele AUR: "Admit ca poti accepta sa devii cobai"

"A te vaccina fara ca aceste conditii sa fie indeplinite presupune fie disperare, fie inconstienta"

"Inteleg sa accepti sa te vaccinezi in urmatoarele conditii:- boala pentru care se face sa aiba un potential de raspandire prea mare si o rata de vindecare prea mica,- sa existe dovezi stiintifice irefutabile ca vaccinul confera imunitate deplina la boala vizata,- producatorul sa garanteze ca vaccinul nu poate avea vreun efect negativ semnificativ (imbolnaviri grave, handicap sau moarte) si sa-si asume ca, in caz contrar, sa plateasca sanctiuni uriase - menite a inlatura tentatia unor experimente pe oameni sau a unei pofte de profit straina de orice etica, empatie si responsabilitate,- guvernul care decide sa vaccineze populatia sa isi asume consecintele acestui gest, de la sanctiuni financiare pana la pedepse cu inchisoarea pentru functionarii si demnitarii care au luat aceasta decizie", este de parere Claudiu Tarziu.Copresedintele AUR considera ca este necesara o perioada indelungata de vaccinare, care sa reprezinte o garantie ca tratamentul este necesar, functioneaza si nu prezinta pericole majore."Sa existe o perioada indelungata de vaccinare cu acel vaccin, care prin ea insasi se constituie intr-o garantie ca tratamentul este necesar, functioneaza si nu prezinta pericole majore,Guvernul sa faca o informare obiectiva si completa a tuturor cetatenilor asupra beneficiilor si riscurilor pe care le presupune vaccinul,Autoritatile sa ofere cetatenilor libertatea de a alege daca se vaccineaza sau nu, fara nici o conditionare", a scris Claudiu Tarziu pe pagina sa de Facebook.CITESTE SI: Bogati versus saraci in AUR. De la Gianina Serban, cea mai avuta membra a partidului, la George Simion, liderul fara avere "A te vaccina fara ca aceste conditii sa fie indeplinite presupune fie disperare, fie inconstienta. Ambele stari sunt alimentate de ignoranta si indolenta. Si sunt deseori platite scump. Uneori cu viata, alteori "doar" cu libertatea.Admit ca poti accepta sa devii cobai daca te confrunti cu o perspectiva tragica si in lipsa alternativei. Cu alte cuvinte, daca ai de ales intre moarte si incercarea de a te salva printr-un vaccin experimental, este justificat sa optezi pentru a doua varianta. Altfel, nu.Avand in vedere cele de mai sus, ar fi interesant de aflat ce stimuleaza frenezia vaccinarilor filmate si fotografiate din ultimele zile", a mai scris Claudiu Tirziu pe pagina sa de Facebook.CITESTE SI: Cum "au uitat" liderii AUR sa declare statului roman 1,4 milioane de lei. "E singurul partid unde exista o diferenta semnificativa"