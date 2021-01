Rusinea numita Otopeni descrisa de antreprenorul Stefan Mandachi: "Aeroportul din Rwanda este mult mai curat si modern"

"Calc pe o pardoseala de cauciuc umflata, care in zona de etansare cu metalul adaposteste mult jeg. Ulterior:- arunc privirea pe un perete din care s-a dezlipit o gaura de 50 cm de tapet- toate grilajele de pe tavan, montate cas. Intra un sobolan lejer printre gauri- o gaura de doua palme taiata "din greleala" cand s-a montat o gura de aerisire- o camera de luat vederi spanzurata, cu un picior prelungit si infasurat in banda-izoler. Ca in garajele de la fabrici dezafectate (e clar ca a fost pusa de mantuiala, pt. ca cineva a uitat sa o prevada in proiect)- urcam pe o scara rulanta slinoasa de pe care se desprinsese un autocolant. Cineva a uitat sa curete. Lasa ca merge s-asa.- ajung la ghereta vamesilor. Cu privire la ei n-am ce obiecta, intrucat toti vamesii de pe planeta asta sunt plictisiti. Fara exceptie, toti par mereu obsiti si dezgustati de ceva, sau privesc in gol a lehamite.Ceea ce-mi atrage atentia insa, este avizierul lipit pe geamul vamesului. Un tabel printat pe o foaie A4 si foaia pusa frumusel intr-o folie din aceea cum foloseam la referatele din clasa a 6-a, cand le copiam de pe internet si le asezam in folie pagina cu pagina, apoi le stivuiam in dosar, ca sa para ca am muncit mai mult. Daca in aeroportul din Dubai vezi asa ceva cred ca-l baga la carcera pe director.Mergem spre banda de bagaje:- autocolantul pe care scrie "monitorizare video" de pe ecranul vamesului este dezlipit- indicatorul "preluare bagaje" e dezlipit in proportie de 20% de pe peretele oribil, placat cu gresie de 22,5 lei/mp de la Dedeman- placile de faianta sunt puse stramb in raport cu gresia, iar in partea superioara, probabil un copil a mazgalit cu o carioca peretele- doua gume, negre deja, stau capoase pe o placa de gresie- trei cosuri de gunoi s-au deplasat de la locul lor, ceea ce a dezvaluit urme groase de jeg dedesubtul lor, dupa deviza "baga rahatul sub covor". E limpede ca nu se curata sub cos. "Oricum nu se vede".- intram intr-o zona cu niste gemulete rotunde, care simuleaza ferestrele din avion . Pe una dintre ele sunt lipite vreo 10 abtibilduri si nu le-a mai desprins nimeni. Peretele cu pricina este scorojit si are doua gauri albe- alte doua julituri mari intr-un perete- pe banda rulanta, daca ai claustrofobie, intri in criza. Nu incape un om de doi metri.Cameramanul nostru are 2.02 m (a facut furori printre africance) dar aici mergea ghemuit- pardoseala albastra din cauciuc e o eroare a naturii: umflata, gaurita, plina de jeg derivat din fel de fel de abtibilduri- alte gume inegrite.- pe balustrada scarii rulante sunt lipite sapte etichete, probabil de pe bagaje.- de pe un tavan s-a desprins un spot sau vreo bucata de metal, ceea ce a lasat mostenire un dreptunghi de 50 x 20 cm de jeg invechitDin nou, tavanul ma scoate din sarite. Este montat intr-o crunta bataie de joc. Ma holbez.Incredibil cata nesimtire. Daca-mi punea mie la hotel un astfel de tavan, ii inchideam in pod pe muncitori, pana se indrepta. Totul, dar TOTUL ESTE PUS STRAMB. Cine a platit pentru o astfel de lucrare? Cine a facut receptia lucrarilor? Mergem mai departe- dupa cinci pasi, o gura de ventilatie abia se mai tine in tavan. Poate pica in capul oricui. Am atasat poza, poate se sesizeaza careva din aeroport s-o peticeasca in stilul lor, cu ceva scotch- alte trei umflaturi si doua taieturi in pardoseala- indicatorul "Bagaje" are doua zgarieturi sub sageata. Habar n-am cine a ajuns pana acolo sa scrijeleasca- sub o usa automata, o dunga eleganta de jeg, groasa de 4 cm si lunga de peste 1 m- indicatorul "loc pentru fumat" e lipit in mod evident, stramb. Poate sa-i trimita afara mai repede pe fumatori: ))- revin de pe pardoseala albastra de cauciuc pe o splendida pardoseala placata cu gresie.Trei placi de un fel, doua de alt fel. Ca pisatul boului. Peticeala. Mai merg zece pasi, alta carpeala.Parere subiectiva: e urata cu spume gresia.- maturile si mopurile la vedere, trantite intr-un ungher langa galeata de zoaie- ma asez pe un scaun, conform instructiunilor, intrucat pe el scrie "ASEZATI". Bucata cu "nu va" a rupt-o cineva si asa a ramas.- mai merg trei pasi. Jaluzelele carpite nu le mai pomenesc, insa interesant e ca pe un nou scaun scrie doar DON'T ASS!: ))) Aici n-am inteles care-i poanta. Poate vor sa ne transmita ca "ne doare-n cur"- un stalp cu gresie are o doua sparturi care se vad din cer- zgomotul de la banda cu bagaje e asemenea unei basculante din anii 70. Huruie ca un buldozer constipat cu intermitente fascaituri ca in filmele de groaza- un manunchi de cabluri si un prelungitor zac imprastiate pe jos- un stand din lemn din care s-a desprins o folie de lemn, este abandonat, insa ne releva o chiuveta lipita cu scotch.- un scaun directorial rupt cu o gaura in burete", a scris Stefan Mandachi.Citeste si: