In noaptea de Ajun, nordul Bucurestiului a fost cel mai poluat loc de pe Pamant. Comuna cu un aer mai murdar decat in Bangladesh

Potrivit datelor furnizate de aparatura de masurare a calitatii aerului, poluarea a atins la Otopeni, judetul Ilfov, cote mai mari decat in Bangladesh.Reprezentantii Agent Green cred ca, cel mai probabil, acest lucru s-a intamplat din cauza arderilor de deseuri si a incalzirii ineficiente."In noaptea de Craciun , cel mai probabil din cauza arderilor de deseuri si a incalzirii ineficiente, Nordul Bucurestiului a devenit cel mai poluat loc de pe Pamant daca este comparat cu media poluarii din 2019 din Bangladesh, cea mai poluata tara din lume care a avut in 2019 un Indice de Calitate a Aerului de 165 iar Otopeni a atins noaptea trecuta nivelul de 173. PM 2.5 a ajuns la 97.2 µg/m3 In Otopeni.La ministerul mediului se sarbatoreste preluarea stafetei de catre un alt ministru iar pe pagina Garzii Nationale de Mediu este sarbatoare desi suntem in infringement din cauza poluarii din Bucuresti si din alte orase mari: https://www.facebook.com/GardaNationaladeMediuToate website-urile care monitorizeaza calitatea aerului aerlive.ro, airly.org, iqair.com arata depasiri enorme ale poluarii care au inceput in jurul orelor 21.00 in data de 24.12.2020 si au crescut in urmatoarele ore din noapte.Nivelurile PM2.5 pot cauza chiar moartea celor cu probleme pulmonare sau cardiovasculare si urmari pe termen lung conform Agentiei pentru Protectia Mediului din SUA:https://www.epa.gov/.../health-and-environmental-effects...In Europa, conform Directivei Air Quality valoarea maxima pentru PM 2.5 ar trebui sa fie 25µg/m3 comparat cu nivelul de 100 µg/m3 atins aseara deci poluare de 400%", arata cei de la Agent Green.