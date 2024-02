In spatele Facebook, se afla si o femeie - afla cine este ea

Facebook nu ar fi ajuns una dintre cele mai mari companii de Internet din lume daca nu i s-ar fi alaturat, in urma cu doi ani, Sheryl Sandberg.

Facebook, reteua creata, in urma cu sase ani de Mark Zuckerberg, a cunoscut o adevarata ascensiune de cand Sandberg, in varsta de 41 de ani, s-a alaturat companiei, in urma cu doi ani. Numarul de angajati a crescut de aproape sase ori, la 1.800, iar cel al utilizatorilor de sapte ori, scriu jurnalistii de la New York Times intr-un material amplu.

Sheryl Sandberg isi aminteste ca a fost impresionata de cantitatea mare de informatii personale pe care oamenii le postau pe Facebook. Sandberg considera ca internautii au uitat ca numele adevarat era considerat, odata, subiect tabu pe Web. "In prezent, pe Facebook nu doar ca folosesti numele tau adevarat, dar faci schimb de informatii reale din viata ta, cu persoane adevarate", precizeaza femeia de afaceri.

L-a intalnit pe fondatorul Facebook la o petrecere de Craciun, in 2007. Au ajuns sa discute despre modul in care s-ar putea extinde compania si despre o eventuala colaborare. Ea ocupa functia de vicepresedinte pentru vanzarile de publicitate in cadrul Google, cel mai mare motor de cautare din lume.

S-a alaturat echipei lui Mark Zuckerberg la inceputul anului 2008. Angajarea ei a fost privita, atunci, cu scepticism. Zuckerberg, care avea doar 23 de ani in acea perioada, flutura carti de vizita pe care scria, ostentativ, "Eu sunt directorul...catea", amintesc jurnalistii de la New York Times.

Totusi, Sandberg a facut treaba buna la Facebook. S-a concentrat asupra dezvoltarii business-ului, extinderea la nivel international si dezvoltarea de relatii cu marile companii pentru a atrage publicitate. De asemenea, volumul de publicitate pe care il atrage reteaua sociala a crescut semnificativ in ultimii doi ani datorita relatiilor bune pe care le-a dezvoltat Sandberg in cei cinci ani cat a lucrat la Google.

Facebook nu isi face public profitul. Totusi, analistii estimeaza ca peste 1,6 miliarde de dolari, proveniti in principal din publicitate, reprezinta profitul companiei doar pentru acest an.

Prin comparatie, subliniaza jurnalistii americani, Google obtine, anual, peste 24 de milarde de dolari. Asta inseamna ca Sandberg "mai are mult de munca pana sa isi ingroape fostii sefi".

Sheryl Sandberg a absolvit Universitatea Harvard, iar in acest an s-a clasat pe locul 16 din 50 in topul Forbes al celor mai puternice femei in business.

Femeia din spatele Facebook a mai lucrat la Banca Mondiala si a fost seful cabinetului lui Larry Summers, secretar al Trezoreriei in timpul mandatului lui Bill Clinton la sfarsitul anilor '90. Din aceasta pozitie s-a ocupat de stergerea datoriei tarilor in curs de dezvoltare in timpul crizei financiare din Asia.