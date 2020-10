Ionel Danca: "Baronul Oprisan e jos, nu mai conduce Consiliul Judetean Vrancea"

"Moment incredibil in urma cu cateva luni: baronul Oprisan e jos, nu mai conduce Consiliul Judetean Vrancea. Colegul nostru liberal Catalin Toma este noul presedinte CJ Vrancea. Oprisan si PSD sunt jos la Vrancea si nu trebuie lasati sa se mai ridice!", a scris Ionel Danca, miercuri, pe pagina sa de Facebook."Am intrat in barlogul baronului Oprisan si am eliberat biroul presedintelui Consiliului Judetean Vrancea de sub bocancul PSD dupa 20 de ani de dominatie rosie. Cu Catalin Toma, Consiliul Judetean Vrancea si biroul presedintelui CJ vor fi deschise pentru cetatenii judetului. Am eliberat Consiliul Judetean de PSD, urmeaza Parlamentul Romaniei!", a transmis Ionel Danca intr-un alt mesaj.