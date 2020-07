Ipotezele medicului Vasi Radulescu: Va trebui sa purtam masti si afara. Scolile nu se vor redeschide

"Ce cred eu, bazat pe experienta, studii, vazut situatia din mai multe tari:1. Va trebui sa purtam masti si afara. Stiu, unii vor sari ca arsi, dar asa e mai bine. Nu putem controla perfect acea distantare sociala care suna bine in teorie, dar in practica nu se respecta. Mastile ar duce la stoparea diseminarii, trebuie doar acceptate si purtate, ca nu-i chin chiar asa mare.2. Scolile nu se vor redeschide. Stiu, e greu, profesorii nu au fost pregatiti pentru online, nici nu e neaparat vina lor - sistemul trebuia facut de multi ani.3. Vaccinurile au acum rezultate bune, dar e nevoie de timp pentru studii concludente. Nu cred ca vom avea prin toamna un produs aprobat. Si degeaba avem vaccin daca nu avem vaccinare. Va fi un subiect sensibil - o populatie cu carente uriase la nivel de educatie medicala, aplecata spre conspiratii, va crea mari probleme. Vaccinarea va fi coroborata o perioada cu toate celelalte puncte.4. In toamna vine si gripa la pachet cu coronavirusul. Motiv puternic sa respectam masurile de siguranta, sa facem vaccinul antigripal, sa nu mai credem toate ineptiile aruncate de antivaxxeri.5. Poate e timpul ca statul sa investeasca serios in educatia sanitara. Nu a facut mai nimic ani la randul. Au facut asta cativa medici. Nu e corect. Nu e sanatos pentru oameni. Suntem praf la acest capitol, de aici si aplecarea spre toate bazaconiile. E nevoie de multa munca si un plan educational concret", a scris acesta pe pagina sa de Facebook.