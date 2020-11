Lectie de marketing. Cum a crescut pagina de facebook a clubului FC Botosani dupa transferul unui sirian? Fanii fotbalistului isi cauta deja sotii in Romania. "Mult succes la FC Potosani"

Fotbalistul a semnat pe o perioada de doi ani si a declansat isteria la Botosani.Fanii lui Mahmoud Al Mawas au navalit pe pagina de facebook a clubului, au scris mii de comentari si au distribuit anuntul transferului de sute de ori."Chiar ni s-a blocat Facebook -ul din cauza mesajelor primite de la fanii lui. A semnat, sambata cred ca va ajunge in Romania.El este un jucator foarte iubit in Siria, este capitanul echipei nationale, a si marcat in ultimul meci.Prin cate nenorociri am trecut anul asta, aceasta lovitura de marketing chiar e un lucru pozitiv", a spus patronul moldovenilor, Valeriu Iftime, pentru Digisport.Si nu este gluma. Pagina de facebook a clubului FC Botosani a crescut de peste 20 de ori.Daca o postare legata de meciul cu Universitatea Craiova , de duminica, a strans aproape 200 de aprecieri, stirea cu Mahmoud Al Mawas a adunat peste 5000 de like-uri.In plus, echipa moldoveana si-a atras simpatia a numerosi fani din Siria. Unii chiar vor sa vina la Botosani pentru a-l vedea pe fotbalist."Mult succes la FC Potosani din Romania", scrie un fan sirian.Sursa foto: Facebook / FC BotosaniAlti suporteri ai fotbalistului isi cauta sotie in Romania, pentru fi cat mai aproape de Al Mawas."Caut o femeie romanca divortata pentru o relatie adevarata. Ar trebui sa incurajati Clubul Botosani", a fost mesajul unui fan sirian.Sursa foto: Facebook / FC BotosaniCITESTE SI: